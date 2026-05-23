Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Suna Selen, yıllar sonra yaptığı açıklamada Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı. 86 yaşındaki sanatçı, Özkul’un kendisine “Benim taze kana ihtiyacım var” dediğini aktarırken, ilişkilerini “Biz hiçbir zaman sevgili olmadık, arkadaştık” sözleriyle tanımladı.

  • Suna Selen, Münir Özkul'un kendisine 'benim taze kana ihtiyacım var' diyerek boşanma talebinde bulunduğunu söyledi.
  • Suna Selen ve Münir Özkul'un kızlarına, Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul'un isteğiyle Güner Şadan Özkul adı verildi.
  • Suna Selen, Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Özkul'un talebi üzerine Münir Özkul'dan boşandığını ifade etti.

"BENİM TAZE KANA İHTİYACIM VAR DEDİ"

Evliliklerini farklı bir ilişki olarak tanımlayan Selen, “Münir bana 'benim taze kana ihtiyacım var' dedi. 'Sen çok ciddisin' dedi. Biz sadece arkadaştık. Yani sevgili hiçbir zaman olmadık. Bir anlamda karı koca da olmadık” diyerek yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

KIZININ İSMİYLE İLGİLİ DETAYI DA ANLATTI

Tatlı Röportajlar'a konuşan Suna Selen, kızları dünyaya geldiğinde yaşanan bir diyaloğu da ilk kez paylaştı. Münir Özkul’un ilk eşi olan Şadan Özkul'un çocuğun isminde kendi adının yer almasını istediğini söyleyen Selen, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela bizim çocuğumuz oldu. Çocuğa benim adımı koyun dedi. Münir, Şadan kendi adının da konmasını istiyor dedi. Koyalım dedim. Kızımın adı Güner Şadan Özkul koyduk. Sonra Şadan Hanım ikinci bir talepte bulundu bir süre sonra. Yani Münir içkiyi bıraktıktan tamamıyla temizlendikten sonra.

Münir 'Benden boşandın, ondan da boşan diyor Şadan' dedi. Tamam dedim, boşanalım. Bakın, bu pinpon topu gibi bir şeydir. Raketlerinize top gelirse ileri atarsınız."

