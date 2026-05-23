Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

İzmir’de emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın şantiyede ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Aralarında dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, polis amirleri ve inşaat firması sahiplerinin de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanırken, dosyadaki tutuklu sayısı 23’e yükseldi. Yıllarca “intihar” denilen olayda cinayet şüphesini güçlendiren gelişmeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın da tutuklandı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay, kayıtlara 'intihar' olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı ve olayda görevli 8 polis memuru komiser Atakan Kaçar (44), komiser Deniz A. (36), polis memuru Duygu Ö. (35), polis memuru Fikret S., polis memuru Halil A. (55), komiser yardımcısı Hüseyin Vurucu (49), Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal (59) ve polis memuru Musa E. (55) hakkında 'Görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın devamında şantiyede bekçiler H.K (69)., H.A. (77), T.Ç. (41). ile işçi B.Ç. (47) ve yakın bir bölgede bekçi A.G. (77) hakkında 'Kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezası istemiyle de iddianame hazırlandı. İddianamede; ölümün maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir aletle vurma ile gerçekleştikten sonra cesedin belirtilen konuma getirilmiş olabileceğine dair bulguları taşıdığı yer aldı. İddianame, İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Her iki dava sürerken dosyalar birleştirildi. 13 tutuksuz sanığın İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları sürüyor.

26 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca görevlendirilen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ili merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında inşaat firması sahipleri Mehmet Münir T., Mehmet Taylan T., dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Y., dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail K., Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan K., Grup Amiri Komiser Hüseyin V., polis memurları ve işçiler yer aldı.

23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük ve İzmir'deki operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı. 1 kişinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 3 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

BEKÇİLER TUTUKLANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve olayın meydana geldiği inşaatta bekçi oldukları öğrenilen Tayfun Çakmakçı, Hüseyin Kaya, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve kepçe operatörü olan Bilal Çelik 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Adliyedeki işlemleri devam eden 18 şüpheli ise tutuklama talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılana açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Gözaltındaki 18 şüpheli hakkında ise; tutuklanmaları talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir" denildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın, şantiyede ölü bulunması ile ilgili adliyeye sevk edilen, aralarında Tanyer İnşaat Firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da yer aldığı 18 şüpheli tutuklandı. Sabah gerçekleşen 5 tutuklamayla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 23'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı