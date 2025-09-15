Çarpıntı dizisi yeni bölümü ne zaman? Çarpıntı dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

Başrollerini Cömert, Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Çarpıntı dizisinin 2. bölümü, 14 Eylül Pazar akşamı ekranda olması planlanıyordu. Ancak A Milli Basketbol Takımı'nın Eurobasket finali nedeniyle yayın takviminde değişikliğe gidildi. Bu gelişme, Çarpıntı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorusunu gündeme getirdi. Konu ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇARPINTI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizi, Eurobasket'te Türkiye-Almanya arasında oynanan final maçının yayın saatiyle çakışması nedeniyle yayın akışında değişikliğe gidildi ve yeni bölümü bir hafta ertelendi. 12 Dev Adam'ın bu kritik karşılaşması, geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çektiği için televizyon kanalları programlarını buna göre yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Bu nedenle, Çarpıntı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümü, final maçının ardından yani önümüzdeki hafta ekranlara gelecek. Hayranları, dizinin yayınlanacağı günü sabırsızlıkla beklerken, yapım ekibi de sürükleyici hikayenin devamıyla izleyicileri tekrar ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

ÇARPINTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çarpıntı dizisinin izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen ikinci bölümü, yayın akışında yaşanan değişiklikler nedeniyle bir hafta ertelenmişti. Bu nedenle dizinin yeni bölümü, 21 Eylül Pazar akşamı ekranlarda olacak. Yapım ekibi, ertelenen bölüme ilişkin çalışmalarını tamamlayarak seyircilere sürükleyici ve etkileyici bir devam hikayesi sunmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları, karakterlerin yaşadığı gelişmeleri ve yeni sürprizleri merakla beklerken, 21 Eylül akşamı Çarpıntı'nın yayınlanacak yeni bölümüyle ekran başında olmayı planlıyor.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çarpıntı dizisi, doğuştan kalp hastalığıyla yaşam mücadelesi veren Aslı'nın öyküsünü anlatıyor. Kalp nakli için beklerken takılan yapay kalp cihazı, onun umudunu ve yaşam azmini simgeliyor. Hikaye, zengin bir ailenin sevgili kızı Melike'nin hayatını kaybetmesiyle değişiyor; Melike'nin kalbi Aslı'ya naklediliyor ve bu olay iki ailenin hayatlarını birbirine bağlıyor. Melike'nin annesi Reyhan, Aslı'da kızının bir parçasını görürken, Aslı'nın hırslı annesi Hülya ise bu bağı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. Dizide, bu zorlu süreçte aileler arasındaki çatışmalar, gizlenen sırlar ve karmaşık ilişkiler yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor.

ÇARPINTI 1. BÖLÜM KONUSU!

Çarpıntı dizisinin 1. bölümünde, kalp hastası olan ve nakil için bekleyen Aslı, annesi Hülya ile kardeşleri Sezin ve Murat'la sakin bir yaşam sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'den duyduğu beklenmedik sözler Aslı'yı derinden sarsar ve sağlık durumu kötüleşir. Bu sırada, zengin ve tanınmış Alkan Ailesi'nin kızı Melike ağır bir kaza geçirerek hayatını kaybeder. Ailesi, özellikle annesi Reyhan için bu büyük kayıp derin bir acıya dönüşür.

Aslı, hastanede uyandığında, Melike'nin kalbiyle yeni bir hayata adım attığını fark eder. Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'ya büyük bir sevgiyle yaklaşırken, Hülya ise bu durumu talihlerinin döndüğünün işareti olarak görür. Ancak kalbin asıl sahibinin Melike olduğunu öğrenen Hülya ile Aslı arasında gerginlikler başlar. Alkan Ailesi'nin oğlu Aras ise Aslı'nın etrafında olmasına karşı çıkar; bu durum, ikili arasında çatışmalı ama tutkulu bir yakınlığın başlangıcını tetikler.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI!