Canan Dağdeviren kimdir? Türk Bilim İnsanı Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli?

Geliştirdiği teknolojiler ve aldığı prestijli ödüllerle bilim dünyasında fark yaratan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, hem ülkemizde hem de dünyada ilgiyle takip ediliyor. Son günlerde yeniden gündeme gelen Dağdeviren'in eğitimi, projeleri ve bilimsel katkıları merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren, geliştirdiği yenilikçi cihazlar ve bilimsel başarılarıyla dünya çapında tanınan Türk bilim insanıdır. 1985 yılında İstanbul'da doğan Dağdeviren, bilim yolculuğuna küçük yaşlarda başlayan, özellikle medikal teknoloji ve malzeme bilimi alanlarında yaptığı çığır açıcı çalışmalarla dikkat çeken bir akademisyendir.

İlk ve ortaöğretimini Kocaeli'nde tamamladıktan sonra 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ardından, Sabancı Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış ve 2009'da bu programı başarıyla tamamlamıştır.

Aynı yıl kazandığı Fulbright bursuyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek University of Illinois at Urbana-Champaign'de (UIUC) doktora eğitimine başlamıştır. Doktora sürecinde, giyilebilir teknolojiler, esnek elektronikler ve özellikle sağlık alanında kullanılabilecek cihazlar üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Canan Dağdeviren'in bilimsel başarısı yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda kamuoyunun da ilgisini çekmiştir. Özellikle, giyilebilir ve pilsiz çalışan kalp çipi ve cilt kanserini teşhis edebilen cihaz gibi projeleriyle ön plana çıkmış; Forbes dergisi tarafından "30 Yaş Altı Bilim İnsanları" listesine alınmıştır.

Bilime olan ilgisinin arkasında, çocukluk yıllarında babasının hediye ettiği Marie Curie kitabı ve lise yıllarında tanıştığı Erdal İnönü'den aldığı ilham büyük rol oynamıştır. Ayrıca Atatürk'ün bilim ve ilerlemeye verdiği önemi her fırsatta örnek aldığını belirtmektedir.

CANAN DAĞDEVİREN KAÇ YAŞINDA?

Canan Dağdeviren, 1985 doğumludur. Bugünün tarihi olan 26 Eylül 2025 itibarıyla 40 yaşındadır. Bilim dünyasında genç yaşta elde ettiği başarılarla öne çıkmış ve bu yaşına kadar dünya çapında birçok önemli projeye imza atmıştır.

CANAN DAĞDEVİREN NERELİ?

Aslen Sivaslı olan Canan Dağdeviren, İstanbul'da doğmuş ve çocukluk yıllarını Kocaeli'de geçirmiştir. Eğitim hayatının büyük kısmını Türkiye'de sürdüren Dağdeviren, yüksek lisans ve doktora süreçlerinde ise yurt dışında bulunmuş; ancak köklerine ve Türkiye'ye olan bağını her zaman korumuştur. Bilimsel başarılarında Türk kültüründen ve eğitiminin temelini aldığı Türkiye'den büyük ilham aldığını sıkça ifade etmiştir.

CANAN DAĞDEVİREN KARİYERİ

Canan Dağdeviren'in kariyeri, genç yaşta başladığı fizik ve malzeme bilimi eğitimiyle şekillenmiş, zamanla dünya çapında yankı uyandıran bilimsel çalışmalara dönüşmüştür. Hacettepe Üniversitesi'nde fizik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Dağdeviren, 2009 yılında Fulbright bursuyla ABD'ye gitmiş ve UIUC'de doktoraya başlamıştır. Bu süreçte, esnek ve katlanabilir, insan derisi üzerine yerleştirilebilen ya da giyilebilir elektronik cihazlar üzerinde çalışmıştır.

Doktora sürecinde geliştirdiği giyilebilir kalp çipi ve cilt kanseri teşhis cihazı, tıp ve mühendislik alanlarında büyük ses getirmiştir. Bu teknolojiler, sağlık alanında non-invaziv (vücuda zarar vermeyen) yöntemlerle hastalıkların izlenmesini ve erken teşhisini mümkün kılmaktadır.

Kariyeri boyunca birçok uluslararası ödül ve onur listesine dahil edilen Dağdeviren, aynı zamanda genç bilim insanlarına da ilham kaynağı olmuş; bilimde kadın temsiliyetine ve eşitliğe dikkat çekmiştir. Bilimin yalnızca laboratuvarlarda değil, insan hayatını doğrudan etkileyen bir araç olduğunu vurgulayan çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.

Bugün halen aktif olarak akademik ve bilimsel çalışmalarına devam eden Dağdeviren, bilimsel üretkenliği ve toplumsal faydayı birleştiren yaklaşımıyla örnek bir bilim insanı olarak gösterilmektedir.