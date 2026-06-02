Selçuksports'un sahibi tutuklandı

Geride bıraktığımız gün Denizli'de yakalanarak gözaltına alınan kaçak maç yayını platformu Selçuksports'un kurucusu ve yöneticisi Selçuk Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Selçuk Yılmaz, kaçak spor yayını ve yasa dışı bahse teşvik suçlarından tutuklandı.
  • Selçuk Yılmaz, MİT ve İstanbul Emniyeti ortak operasyonuyla Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı.
  • Selçuk Yılmaz'ın yönettiği site, Süper Lig maçlarını kaçak yayınlıyor ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendiriyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kaçak spor yayını faaliyetlerine yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

SELÇUKSPORTS'UN SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı. 

BAHİS SİTELERİNE TEŞVİK ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ‘yasa dışı bahis’ suçuna ilişkin MİT ile ortak çalışma yapıldı. Çalışmalarda, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında Türkiye Süper Ligi müsabakalarını izleyebildiği bir internet sitesinin yetkisiz yayın yaptığı ve siteye erişim sağlayan kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilerek teşvik edildiği tespit edildi. 

DENİZLİ'DE GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu internet sitesini yönettiği belirlenen, kamuoyunda 'Selcuksport' olarak bilinen Selçuk Yılmaz, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Cemre Yıldız
