Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı

Real Madrid'de Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ile yönetim arasında yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken kriz çıktı. Vinicius Junior, Mbappe'nin kazandığı ücretin aynısını istediği, Brezilyalı oyuncunun maaş talebinin yönetim tarafından rest çekilerek reddedildiği belirtildi.

  • Vinicius Junior, Real Madrid'den yıllık net 23-30 milyon Euro maaş talep etti.
  • Real Madrid Başkanı Florentino Perez, oyuncuya yıllık 20 milyon Euro teklif etti.
  • Vinicius Junior, Kylian Mbappe'nin maaşının altında kalmayı kabul etmediği için teklifi reddetti.

İspanyol devi Real Madrid’de iç transferde hareketli günler yaşanırken, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ile yürütülen sözleşme yenileme görüşmeleri çıkmaza girdi. Brezilyalı yıldızın kulüpten talep ettiği yıllık ücret, yönetimle arasında büyük bir krize neden oldu.

MBAPPE DETAYI VE MAAŞ DENGESİ

AS'ta yer alan habere göre; Şu anda eflatun-beyazlılardan yıllık net 15 milyon Euro kazanan Vinicius Junior, Kylian Mbappe'nin gelişiyle birlikte maaş dengesinin bozulduğunu düşünüyor. Takımın en çok kazanan ismi olmak veya en azından bu seviyeye ortak olmak isteyen Sambacı, sözleşme yenilemek için yönetimden Mbappe ile aynı ücreti yani yıllık yaklaşık 23-30 milyon Euro maaşı talep etti.

YÖNETİMDEN REST

Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, oyuncuya yıllık 20 milyon Euro seviyelerinde oldukça cömert bir teklif sunduğu ancak Vinicius’un Mbappe’den daha az kazanmayı kabul etmeyerek bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Yıldız oyuncunun bu katı tutumu ve Mbappe kıyası, Real Madrid yönetiminde ciddi bir rahatsızlık yarattı.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıA.Kılıç:

Maaşına zam işine son verin gitsin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

