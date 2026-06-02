Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

Küçükçekmece'de kaza yapan çekicinin sürücüsü, araçtan indikten sonra taşıdığı iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Atakent Mahallesi Yanyol Caddesi'nden Mahmutbey istikametine giden Hasan Ç. idaresindeki üzerinde iş makinesi bulunan 39 BC 502 plakalı çekici, henüz bilinmeyen nedenle kaldırıma ve yol üzerindeki duvarlara çarptı.

Kontrol için araçtan inen sürücü Hasan Ç'nin üstüne çekiciyle taşıdığı iş makinesi devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince iş makinesinin altından çıkarılan sürücü Hasan Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Ç'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
