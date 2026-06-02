Annesini bıçaklayıp dehşet saçtı: Ağır yaralı kadın yaşam savaşını kaybetti

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir şahıs, tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kendisini de bıçaklayan şüpheli, polis müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da bir şahıs, tartıştığı annesini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde sokağa çıkarak yardım isteyen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kendisini de bıçaklayan ve sokağa çıkıp ticari taksinin camına kafa atan şahıs, polis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail S., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Daha sonra kendisini de bıçaklayan şüpheli evden dışarı çıktı.

Kanlar içinde sokağa çıkan Ayşe S., yardım çığlıkları atarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Annesini bıçakladıktan sonra kendisini de yaralayan İsmail S. ise sokakta park halindeki ticari taksinin camına kafa attı. Polis ekiplerine de bir süre direnen şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail S., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

