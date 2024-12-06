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BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

23 NİSAN

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2024 12:30
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2024 13:30
  • Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_B56 Alt bölgesinde bulunan 23 Nisan Mahallesi 248. Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.12.2024 tarihinde 12:30 ile 13:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektir.
  • Kesim Tarihi: 06/12/2024 12:30

HASANAĞA

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/11/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 20/12/2024 18:00
  • Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 21.11.2024 - 20.12.2024 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur
  • Kesim Tarihi: 21/11/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

KÜÇÜKBALIKLI

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2024 10:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2024 12:00
  • Aciklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D15 alt bölgesinde bulunan, Küçükbalıklı Mahallesi Kaplıca Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 06.12.2024 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 06/12/2024 10:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

152EVLER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2024 15:30
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2024 17:30
  • Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D12 Alt Bölgesinde Bulunan, 152 Evler Mahallesi 1. Şahin Sokak ve civarı, "ARIZA" nedeniyle 06.12.2024 tarihinde 15:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 06/12/2024 15:30
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