BURSA ORMAN YANGINI SON DURUM! Bursa'da ki orman yangını söndürüldü mü?

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan orman yangını etkisini artırarak yayılmaya devam ediyor. Yangının, bölgeye yakın konumda bulunan Çağlayan Köyü'nü tehdit ettiği bildirildi. Alevlere havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, bölge halkı çevre köylerdeki çiftçilere destek çağrısında bulundu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURSA'DA Kİ YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına karşı havadan ve karadan müdahale çalışmaları hızla başladı. İlçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek ve kontrol altına almak için havadan helikopterlerle, karadan ise arazözlerle yoğun çaba gösteriyor.

BURSA YANGINI NE ZAMAN ÇIKTI?

Öğle saatlerinde televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Köyü'ndeki çamlık alanda başlayan yangın, kısa sürede zeytinliklere ve ekili arazilere yayıldı. Alevler daha sonra aşağıdaki Çağlayan Köyü'ne doğru ilerleyerek büyümeye devam etti.

BURSA YANGINI HANGİ İLÇEDE ÇIKTI?

Çağlayan Köyü sakinleri, yangının kontrol altına alınabilmesi için çevrede bulunan Ahmet, Aksungur, Nilüfer ve diğer yakın köylerdeki çiftçilerden tankerlerle destek talebinde bulundu. Bölge halkı, yangının hızla yayılması nedeniyle seferber olurken, söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katkı sağlamaya devam ediyor. Öte yandan, yangının çıkış sebebine ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri ise yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalarda çeşitli noktalarda söndürme ekiplerine lojistik ve güvenlik desteği veriyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla, bölge sakinleriyle birlikte resmi kurumlar da yoğun ve koordineli bir çalışma yürütüyor. Hem yerel halkın özverili destekleri hem de itfaiye, orman teşkilatı ve jandarma gibi yetkili birimlerin profesyonel müdahaleleri sayesinde, yangının kontrol altına alınması için büyük çaba harcanıyor. Bu kapsamda, çeşitli ekipler sahada eş zamanlı görev yaparak yangının ilerleyişini durdurmak ve zararları en aza indirmek için var güçleriyle mücadele ediyorlar.