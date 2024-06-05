Bursa Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bursa'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor?
Bursa'da kurban kesim ve satış yerleri belirli ilçelerde hizmet verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için birçok noktada kurban pazarları kuruyor. Vatandaşlar, kurban kesim yerlerini merak ediyor. Peki, Bursa'da kurban pazarları nereye kurulacak?
Kurban Bayramı öncesinde şehrin çeşitli noktalarında kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak. Kurban kesim ve satış yerlerinin nereye kurulacağı merak ediliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban kesim noktalarını araştırıyor. Kurban kesimi için Bursa'da hangi ilçelere alan kuruldu? Bursa'da kurbanlık nereden alınır?
BURSA'DA KURBAN PAZARI HANGİ İLÇELERE KURULUYOR?
Bu yıl Bursa'da kurban satış yerleri açıklandı. Bursa Valiliği kurban pazarları listesini yayınladı. İşte kurban satış yerleri:
- Bursa Gemlik Muratoba Hayvan Pazarı Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu
- Bursa İnegöl Alibey Köy Kapalı Hayvan Pazarı Alibey Köy
- Bursa İznik İznik Kurban Satış Yeri Selçuk Mahallesi İznik Stadyumu Arkası
- Bursa Karacabey Kurban Satış Yeri Hamidiye Mahallesi Panayır Mevkii
- Bursa Keles Kurban Satış Yeri Sofular Mahalle Uluyol Cadde No 33 Keles (Belediye Pazar Yeri)
- Bursa Mustafakemalpaşa Yalıntaş Havyan Satış Pazarı Yalıntaş Mah. Karacagür Caddesi No.1 Mustafakemalpaşa/Bursa
- Bursa Mudanya Mudanya Burbak Dolgu Alanı Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi Kapalı Pazar Yeri Önü
- Bursa Orhaneli Orhaneli Kurban Satış Yeri Gazipaşa Mahalllesi Said Yılmaz Okulu Arkası Orhaneli/Bursa
- Bursa Orhangazi Yaş Sebze Ve Meyve Hali Yanı İznik Yolu 1.5 Km -Orhangazi/Bursa
- Bursa Yenişehir Yenişehir Hayvan Pazarı Tabakhane Mahallesi Mezbaha Sokak. 16900 Yenişehir/Bursa
- Bursa Harmancık Hayvan Pazarı Merkez Mah. Mezarlık Kenarı Harmancık
- Bursa Büyükorhan Cumapazarı Büyükorhan Bursa Yol Üzeri
- Bursa Gürsu Gürsu Zafer Mah.Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı
- Bursa Kestel Esentepe Mahalllesi Esentepe Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi
- Bursa Yıldırım Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu) Karapınar Mahallesi Ankara Caddesi
- Bursa Yıldırım İsabey Kurban Pazarı İsabey Mahallesindeki Hayvan Pazarı Yıldırım /Bursa
- Bursa Nilüfer Carrefoursa Market (Orhaneli Kavşağı) Odunluk Mah. Lefkoşe Cad. 55 Orhaneli, Nilüfer, Bursa
- Bursa Nilüfer Alaattinbey Hayvan Pazarı Alaaddinbey Mahallesi Nilüfer Bursa
- Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Geçit Geçit Mh 429. Sokak
- Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Veysel Karani Veysel Karani Mahallesi Arıtma Tesisi Karşısı
- Bursa Osmangazi Veysel Karani Mah. Arıtma Tesisi Karşısı Veysel Karani Mah. Arıtma Tesisi Karşısı
- Bursa Osmangazi Geçit Mah. 429. Sokakta Bulunan Boş Arazi Geçit Mh. 429. Sokak
BURSA'DA KURBAN KESİM NOKTALARI NEREDE?
Bursa Valiliği ( İl Müftülüğü) kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair kurban kesim ve satış yerlerinin listesini paylaştı.