Bursa Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bursa'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor?

Kurban Bayramı öncesinde şehrin çeşitli noktalarında kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak. Kurban kesim ve satış yerlerinin nereye kurulacağı merak ediliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban kesim noktalarını araştırıyor. Kurban kesimi için Bursa'da hangi ilçelere alan kuruldu? Bursa'da kurbanlık nereden alınır?

BURSA'DA KURBAN PAZARI HANGİ İLÇELERE KURULUYOR?

Bu yıl Bursa'da kurban satış yerleri açıklandı. Bursa Valiliği kurban pazarları listesini yayınladı. İşte kurban satış yerleri:

Bursa Gemlik Muratoba Hayvan Pazarı Muratoba Mahallesi Katırlı Yolu

Bursa İnegöl Alibey Köy Kapalı Hayvan Pazarı Alibey Köy

Bursa İznik İznik Kurban Satış Yeri Selçuk Mahallesi İznik Stadyumu Arkası

Bursa Karacabey Kurban Satış Yeri Hamidiye Mahallesi Panayır Mevkii

Bursa Keles Kurban Satış Yeri Sofular Mahalle Uluyol Cadde No 33 Keles (Belediye Pazar Yeri)

Bursa Mustafakemalpaşa Yalıntaş Havyan Satış Pazarı Yalıntaş Mah. Karacagür Caddesi No.1 Mustafakemalpaşa/Bursa

Bursa Mudanya Mudanya Burbak Dolgu Alanı Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi Kapalı Pazar Yeri Önü

Bursa Orhaneli Orhaneli Kurban Satış Yeri Gazipaşa Mahalllesi Said Yılmaz Okulu Arkası Orhaneli/Bursa

Bursa Orhangazi Yaş Sebze Ve Meyve Hali Yanı İznik Yolu 1.5 Km -Orhangazi/Bursa

Bursa Yenişehir Yenişehir Hayvan Pazarı Tabakhane Mahallesi Mezbaha Sokak. 16900 Yenişehir/Bursa

Bursa Harmancık Hayvan Pazarı Merkez Mah. Mezarlık Kenarı Harmancık

Bursa Büyükorhan Cumapazarı Büyükorhan Bursa Yol Üzeri

Bursa Gürsu Gürsu Zafer Mah.Kapalı Pazar Yeri Ve Otoparkı

Bursa Kestel Esentepe Mahalllesi Esentepe Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi

Bursa Yıldırım Et-Ba (Et Ve Süt Kurumu) Karapınar Mahallesi Ankara Caddesi

Bursa Yıldırım İsabey Kurban Pazarı İsabey Mahallesindeki Hayvan Pazarı Yıldırım /Bursa

Bursa Nilüfer Carrefoursa Market (Orhaneli Kavşağı) Odunluk Mah. Lefkoşe Cad. 55 Orhaneli, Nilüfer, Bursa

Bursa Nilüfer Alaattinbey Hayvan Pazarı Alaaddinbey Mahallesi Nilüfer Bursa

Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Geçit Geçit Mh 429. Sokak

Bursa Osmangazi Osmangazi Belediyesi Kurban Satış Yeri Veysel Karani Veysel Karani Mahallesi Arıtma Tesisi Karşısı

Bursa Osmangazi Veysel Karani Mah. Arıtma Tesisi Karşısı Veysel Karani Mah. Arıtma Tesisi Karşısı

Bursa Osmangazi Geçit Mah. 429. Sokakta Bulunan Boş Arazi Geçit Mh. 429. Sokak

BURSA'DA KURBAN KESİM NOKTALARI NEREDE?

Bursa Valiliği ( İl Müftülüğü) kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair kurban kesim ve satış yerlerinin listesini paylaştı.