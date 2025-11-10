Bursa deprem mi oldu 10 Kasım Pazartesi?

Son günlerde " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre bölgede zaman zaman hissedilen sarsıntılar, halkta endişeye yol açmaya devam ediyor. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde kaydedilen depremler genellikle düşük ya da orta şiddette olsa da bazı sarsıntılar çevre illerde de hissediliyor. Güncel gelişmeler, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilerle birlikte "10 Kasım Pazartesi Bursa'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayanların odağında bulunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son depremler tablosuna kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu tabloda meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve tarih bilgileri ayrıntılı biçimde yer alır. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan sismik hareketleri anlık olarak izleyip kamuoyuna hızlı şekilde bilgi vermektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, ülke genelinde gerçekleşen tüm sarsıntıların detaylarını içerir. Vatandaşlar, AFAD'ın deprem sorgulama ekranı aracılığıyla tarih, saat, büyüklük, derinlik ve konum gibi bilgilere anlık olarak erişebilir. Bu sistem, olası artçı sarsıntılar veya yeni depremler hakkında en güncel verileri sunmaktadır.

BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde ve bazı komşu illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre ciddi bir hasar bildirilmezken, ekipler bölgede kontrol ve inceleme çalışmalarına başladı. Vatandaşlar, depremin ardından kısa süreli panik yaşadı ve güvenli alanlara yöneldi