Haberler

Bursa deprem mi oldu 10 Kasım Pazartesi?

Bursa deprem mi oldu 10 Kasım Pazartesi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de meydana gelen deprem, şehir genelinde ve çevre illerde büyük bir paniğe neden oldu. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre sarsıntı, bölge halkı tarafından açık biçimde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar güvenli alanlara yönelirken, ekipler sahada hasar tespiti ve güvenlik incelemelerine başladı. "Bursa'da deprem mi oldu 10 Kasım Pazartesi?" sorusu da sosyal medyada sıkça gündeme geldi.

Son günlerde " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre bölgede zaman zaman hissedilen sarsıntılar, halkta endişeye yol açmaya devam ediyor. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde kaydedilen depremler genellikle düşük ya da orta şiddette olsa da bazı sarsıntılar çevre illerde de hissediliyor. Güncel gelişmeler, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilerle birlikte "10 Kasım Pazartesi Bursa'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayanların odağında bulunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son depremler tablosuna kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu tabloda meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve tarih bilgileri ayrıntılı biçimde yer alır. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan sismik hareketleri anlık olarak izleyip kamuoyuna hızlı şekilde bilgi vermektedir.

Bursa deprem mi oldu 10 Kasım Pazartesi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, ülke genelinde gerçekleşen tüm sarsıntıların detaylarını içerir. Vatandaşlar, AFAD'ın deprem sorgulama ekranı aracılığıyla tarih, saat, büyüklük, derinlik ve konum gibi bilgilere anlık olarak erişebilir. Bu sistem, olası artçı sarsıntılar veya yeni depremler hakkında en güncel verileri sunmaktadır.

BALIKESİR'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde ve bazı komşu illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre ciddi bir hasar bildirilmezken, ekipler bölgede kontrol ve inceleme çalışmalarına başladı. Vatandaşlar, depremin ardından kısa süreli panik yaşadı ve güvenli alanlara yöneldi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı

Eren Elmalı'dan gündeme damga vuracak bahis itirafı: 19-20 yaşında...
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı iddia edilen Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bahis oynadığı iddia edilen yıldız, milli takım kadrosundan çıkarıldı
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.