Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 10 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Şehrin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar depremi daha belirgin hissetti. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla çoğalırken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden de konuyla ilgili ilk resmi açıklamalar geldi. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 10 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Bursa, sabah saatlerinde yaşanan depremle sarsıldı. Şehrin pek çok bölgesinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı; özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar depremi daha güçlü hissetti. Sosyal medyada " Bursa deprem mi oldu?" paylaşımları hızla arttı ve herkesin gözü AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yapacağı resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat takip ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, ileri teknolojiye sahip gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyuna duyuruluyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sensör ağıyla yer hareketlerini hızlıca kayıt altına alıyor. Hem AFAD hem de Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, bilim insanları ve araştırmacılar için de değerli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar yer alıyor. Bu bilgiler, halkın doğru ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlarken, yanlış söylentilerin yayılmasının önüne geçiyor. Kurum ayrıca, yıl boyunca düzenlediği eğitimler ve tatbikatlarla vatandaşların deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

10 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

10 Kasım 2025 Pazartesi sabahı Bursa'da hissedilen deprem, şehirde kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını hızla artırdı.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili ilk resmi bilgileri paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detaylara yer verildi. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlere dair en güncel bilgileri sunmaya devam ederken, araştırmacılar için de güvenilir bir referans olmayı sürdürüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
