Bursa BUSKİ su kesintisi! 17-22 Ekim Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'den yapılan resmi açıklamaya göre, 16-22 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu, Kestel ve Karacabey ilçelerinde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek olan kesintiler, günlük maksimum 12 saati geçmeyecek şekilde organize edildi. Bu süreçte suyun ne zaman geleceği, hangi ilçelerde kesintiler olacağı ve kesintilerin saat aralıkları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 17-22 Ekim Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? Bursa BUSKİ su kesintisi programının detayları haberimizde!

17- 22 EKİM BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ

BUSKİ tarafından yapılan planlama kapsamında 7 ilçede bulunan birçok mahallede 17-22 Ekim tarihleri arasında dönüşümlü ve planlı su kesintileri yaşanacak. Su kesintilerinin nedeni altyapı yenileme ve bakım çalışmaları olarak duyuruldu. Bu çalışmalar, Bursa'nın su dağıtım sisteminin verimliliğini artırmayı ve olası su kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Kesintiler genellikle akşam saat 17:00'de başlayıp, sabah saat 05:00'te sona eriyor. Bu da günlük toplamda 12 saate kadar kesintiye neden oluyor. Planlı kesintiler önceden açıklanarak vatandaşların tedbir alması sağlanıyor. BUSKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından sürekli güncellenen bilgi akışı sağlanıyor.

17-22 EKİM BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Planlı su kesintileri üç farklı grup halinde uygulanacak. A, B ve C gruplarına ayrılan mahallelerde belirlenen tarihlerde ve saatlerde su kesintisi yaşanacak, ardından su yeniden verilecek.

A GRUBU SU KESİNTİ TAKVİMİ

16 Ekim 2025 Perşembe 17:00 – 17 Ekim 2025 Cuma 05:00

19 Ekim 2025 Pazar 17:00 – 20 Ekim 2025 Pazartesi 05:00

B GRUBU SU KESİNTİ TAKVİMİ

17 Ekim 2025 Cuma 17:00 – 18 Ekim 2025 Cumartesi 05:00

20 Ekim 2025 Pazartesi 17:00 – 21 Ekim 2025 Salı 05:00

C GRUBU SU KESİNTİ TAKVİMİ

18 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 – 19 Ekim 2025 Pazar 05:00

21 Ekim 2025 Salı 17:00 – 22 Ekim 2025 Çarşamba 05:00

Bu tarihler arasında belirtilen saatlerde su kesintileri yaşanacak, kesintiler tamamlandıktan sonra su tekrar verilecek.

BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Kesintiler genellikle akşam 17:00'de başlayıp, sabah 05:00'e kadar sürecek. Buna göre, suların yeniden gelmesi sabah erken saatlerde, yani 05:00 civarında olacak. Günlük 12 saatlik bu programla Bursa'nın farklı bölgelerinde dönüşümlü su kesintisi uygulanacak.

Vatandaşların mağdur olmaması için BUSKİ tarafından yapılan uyarılar şu şekildedir:

Su kesintisi sırasında ihtiyaç duyulan suyun önceden depolanması

İş yerleri ve evlerde su kullanımının planlanması

Önemli ihtiyaçlar için alternatif su kaynaklarının kullanılması

BURSA'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

Bursa'da su kesintisi uygulanacak ilçeler şunlardır:

Osmangazi

Çok sayıda mahalle dönüşümlü olarak kesintiden etkilenecek. Alacahırka, Çekirge, Demirkapı, Muradiye, Zafer gibi önemli semtler dahil.

Yıldırım

Akçağlayan, Şirinevler, Piremir, Yiğitler ve daha birçok mahallede kesinti uygulanacak.

Nilüfer

19 Mayıs, Ataevler, Balat, Görükle, Yüzüncüyıl ve daha fazla bölge kapsamda.

Mudanya

Altıntaş, Bademli, Esence, Ömerbey gibi kırsal ve yerleşim alanları.

Gürsu

Adaköy, Karahıdır, Zafer gibi mahalleler.

Kestel

Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet ve Yenimahalle.

Karacabey

Hürriyet, Muratlı, Taşpınar gibi mahalleler.

Her bir ilçede belirtilen mahalleler dönüşümlü ve planlı su kesintisi yaşayacak. Kesintilerle ilgili detaylı mahalle listesi ve tarih bilgisi BUSKİ'nin resmi sayfasından takip edilebilir.