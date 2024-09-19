Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Burdur iline yeni vali atandı. Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

BURDUR VALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



BURDUR VALİSİ TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN KİMDİR?

Tülay Baydar Bilgihan, 1978 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğdu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.BF Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Tülay Baydar Bilgihan, 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine Kaymakam adayı olarak başladı ve yaklaşık üç yıl süren bir eğitim sonrasında sırasıyla Isparta-Yenişar Bademli, Erzurum- Köprüköy, Malatya- Hekimhan, Denizli- Kale ve Babadağ, Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Yalova-Armutlu Kaymakamlığı, Kayseri - Hacılar Kaymakamlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü ve Kimlik Kartları Daire Başkanlığını, 2017-2022 yılları arasında Ankara-Gölbaşı Kaymakamlığı görevini yürüttü.

Tülay Baydar Bilgihan, 26.08.2022 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamıştır. 24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Tülay Baydar Bilgihan, 19.09.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Burdur Valiliği görevine atandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Bilimleri alanındaki yüksek lisans çalışması neticesinde "İngiltere'deki Yönetim Etiği Çalışmaları" konulu tezini hazırlayan Tülay Baydar Bilgihan 2008 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği çalışmaları üzerine yüksek lisans yapmış ve tezini "Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve AB'deki Demokrasi Açığı Sorunu" üzerine tamamlamıştır. Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır.

Tülay Baydar Bilgihan, Erzurum ili Köprüköy ilçesinde kız çocuklarının okullaşmasına dönük çalışmaları dolayısıyla 2006 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Şeref Diploması" ödülüne, Gölbaşı ilçesindeki çalışmaları nedeniyle de 2022 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK Üstün Hizmet Ödülüne" layık görülmüştür.

İyi derece İngilizce bilen Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, evli ve iki çocuk annesidir.