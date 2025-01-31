Burcu Kirman kimdir? Bülent Şakrak'ın eski sevgilisi Burcu Kirman kaç yaşında, nereli?

Yaklaşık bir ay önce aşklarını sosyal medya hesaplarından duyuran ve aralarındaki yaş farkıyla gündemden düşmeyen ünlü ikili Bülent Şakrak ve Burcu Kirman geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmalarıyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ikiliden ayrılıklarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken Burcu Kirman, sosyal medyada merak konusu oldu. Burcu Kirman kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte, Burcu Kirman hakkında merak edilenler…

BURCU KİRMAN KİMDİR?

Burcu Kirman, 30 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına ilk, orta ve lise öğrenimini tamamlayarak başladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü'nden mezun oldu. 26 yaşındaki yetenekli oyuncu, kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attıktan sonra, dizi sektörüne başarılı projelerle giriş yaptı.

Burcu Kirman

Oyunculuk kariyerine Bay Yanlış dizisiyle başlayan Kirman, bu projedeki performansıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Ardından, Baraj dizisinde Eylül karakterini canlandırarak izleyicilerin karşısına çıktı. 2020 yılından itibaren hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ekranlarında yer alan Burcu Kirman, hızla yükselen kariyeriyle adından söz ettirdi.

Burcu Kirman Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

İlk büyük çıkışını 2020 yılında NOW TV'de yayınlanan Bay Yanlış dizisiyle yaptı ve başarılı performansıyla beğeni topladı. Son olarak, 2022'de Star TV'de ekrana gelen Toprak ile Fidan dizisinde Asya karakterini canlandırarak televizyon dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Burcu Kirman dizi sahnesi

BURCU KİRMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Toprak ile Fidan

Alef

Baraj

Bay Yanlış

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Burcu Kirman ve Bülent Şakrak

Burcu Kirman