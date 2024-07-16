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Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

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Meteoroloji'nin 16 Temmuz İstanbul ve diğer illerin hava durumu tahminlerini açıkladı. Salı günü için Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Çorum'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlara sel ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. İstanbul'da sıcaklık 34 derece olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 16 Temmuz hava durumu raporu haberimizde yer alıyor...

Bugün hava yağmurlu mu ve bu hafta hava sıcaklığı kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizdedir...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 16 Temmuz 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 33 dereceyi gösteriyor. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 33 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek. 19 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 34 dereceyi bulacak. 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 16 Temmuz 2024 Salı günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 34 dereceyi gösteriyor. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 35 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 35 dereceyi gösterecek. 19 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 33 dereceyi bulacak. 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 34 dereceyi gösterecek.

Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 16 Temmuz 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 38 dereceyi gösteriyor. 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 38 derece olacağı tahmin edilmekte. 18 Temmuz 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 40 dereceyi gösterecek. 19 Temmuz 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 41 dereceyi bulacak. 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 40 dereceyi gösterecek.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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