Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Güncelleme:
Diyarbakır'da öfke problemi olan bir girişimci, bunu iş kapısına çevirdi. Kendisi gibi stres, sinir ve öfke problemi olan vatandaşları hedef kitlesi yapan girişimci, "öfke evi" açtı. Bu eve gelen her şeyi kırıp döküp gidiyor.

  • Diyarbakır'da Hamza Durmaz tarafından 'öfke evi' adlı bir işletme açıldı.
  • Öfke evinde müşteriler, televizyon, buzdolabı, gitar ve tabak gibi eşyaları kırarak stres atıyor.
  • İşletme, randevu sistemiyle çalışıyor ve genellikle çiftler tarafından kullanılıyor.

Diyarbakır'da yaşayan Hamza Durmaz, öfke ve sinir problemi yaşayınca çözüm arayışına girdi. Durmaz, Avrupa, Amerika ve Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan "öfke evi"ni Diyarbakır'da da açmaya karar verdi.

TELEVİZYON, BUZDOLABI, GİTAR, TABAK...

Evde televizyondan buzdolabına, gitardan tabaklara kadar bir evde bulunması gereken birçok eşyayı yerleştiren Durmaz, müşterilerin kırıp dökebileceği bir ortam oluşturdu. Müşteriler, randevu alarak geldiklerinde koruyucu elbise, maske ve eldiven takıp streslerini atıyor.

ÖFKELERİNİ VE STRESLERİNİ BURADA ATIYORLAR

Girişimci Hamza Durmaz, öfke evinin bir nevi terapi olduğunu insanların içlerinde biriktirdikleri öfke ve stresi burada kırıp dökerek kısa sürede dışa vurduklarını ifade etti. Diyarbakır'da öfke probleminin had safhada olduğunu aktaran Durmaz, "Bir kerede karar verip açtım. Hazırlığı 25 gün sürdü. İçerisinde misafirlerimizin kırmak istediği her şey var. Onlar bizden özel olarak bir malzeme ister o malzemeyi de getiririz. Yeter ki o öfkelerini dışarıda başka birine, bir canlıya karşı değil de, burada eşyalara karşı kullanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EVDE KIYAMIYOR BURAYA GELİYOR"

Araba camı, damperli camlar, şişeler, porselen takımları, televizyon ve bilgisayarların olduğunu kaydeden Durmaz, "Elektrikli süpürge, davlumbaz, saç kurutma makinesi, buzdolabı, çamaşır makinası, gitar, aklınıza ne gelirse burada var. Evde kendi eşyalarınızı kıramıyorsunuz. Sinirli ve öfkelisiniz. Biz, burada evinizi dayayıp döşüyoruz. Ona göre kırıp döküyorsunuz. Örneğin adam gitarına kıyamıyor. Biz, onu uygun bir maliyete alıp uygun bir şekilde ona veriyoruz, o da kırıyor" diye konuştu.

"GENELDE ÇİFTLER GELİYOR"

Sosyal medyada irtibatları olduğunu aktaran Durmaz, "Oradan arayıp randevu oluşturuyorlar. Randevu üzerine geliyorlar. İlkin geldiklerinde terapi yöntemi gibi olduğunu söylüyorum yadırgıyorlar. girip çıktıktan sonra terapi gibi olduğunu kendileri söylüyor. Yaş sınırımız var. Çocuklar yok, genelde çiftler geliyor. Arkadaş grubu gelen var. Evde olan öfkelerini eşyalardan almak yerine buraya geliyorlar. Kırıp döküyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Kendi müziklerini açıp eşlik ederek kırıp döküyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
