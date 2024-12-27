British Shorthair Irkı Kedilere Dair Bilinmesi Gerekenler

Karakter özellikleri, rengi ve gözleri ile dikkatleri üzerine toplayan British Shorthair, kendi ırkı ile iyi anlaşmaktadır. Irkının tarihi Büyük Britanya dönemine kadar uzanır ve tarihin birçok döneminde karşılaşılan British Shorthair ırkı, birçok efsanede de yer alan ırklar arasında bulunur.

Farklı kaynaklar incelendiğinde British Shorthair ırkının Roma İmparatorluğu döneminde de görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu kedi ırkı, güçlü hatları ile bilinirken bir yandan da tarihin farklı önemlerinde farklı isimler ile ortaya çıkması ile dikkat çeker. Roma İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen göç ve ticari çalışmalar ile ırkının Britanya topraklarına yerleştiği bilinmektedir. Britanya'da 19. yüzyıldan itibaren bu kedi ırkını, farklı cinsler ile çiftleştirerek üretmeye başlamış ve kedi ırkı, seri üretim nedeni ile 20 ve 21. yüzyılda daha fazla görülmüştür.

British Shorthair Nasıl Bir Kedidir?

British Shorthair, dünya çapında tanınan ve gri rengi ve yumuşak tüyleri ile bilinen bir kedi ırkıdır. Vücut yapısı son derece sağlam olan bu kedi ırkı farklı özelliklere sahiptir. Özellikle kısa ve yumuşak kürkü ile kendini sevdirmeyi başaran bir ırk olduğu için gün geçtikçe daha fazla popüler olmuştur. Fiziksel olarak renkleri değişebilen British Shorthair ırkının en çok karşılaşılan rengi gri, siyah ve beyazdır. Ayrıca birçok yerde British Blue ismi ile de bilinir.

Dumanlı rengi ve tüy yapısı ile bilinen British Shorthair karakteristik özellikleri ile de ön plana çıkan bir kedidir. Bazı kedi ırklarının aksine çok fazla ilgi beklemeyen, bakımı zor olmayan ancak hassasiyete ihtiyaç duyan bir kedi türüdür. British Shorthair sahiplenildiği zaman kısa süre içerisinde insanlara alışmakta ve onlarla kolay bir şekilde yaşayabilmektedir. British Shorthair genel olarak insanlar ve diğer hayvanlar ile anlaşabilen ve bağlılık gösterebilen bir kedi ırkıdır. British Shorthair birçok kedi gibi ani ve hızlı değişimlerden hoşlanmaz ve özel alanını korumak ister.

British Shorthair Özellikleri Nelerdir?

British Shorthair özellikleri birçok kategoriye göre ayrı ayrı incelenir. Davranışsal özellikleri, sağlık temelli özellikleri, bakım özellikleri ve fiziksel özellikleri birbirinden farklı içeriklere sahiptir. British Shorthair ırkının fiziksel özellikleri şu şekilde açıklanabilir:

Vücut Tipi: Vücut tipi çoğunlukla orta büyüklüktedir. Kilo almaya yatkın bir bedeni olduğu için orta – büyük skala içerisinde yer alır. Kasları kuvvetlidir ve çoğu zaman birçok kediden daha güçlü bir performans sergileyerek üstünlük kurar.

Gözleri: British Shorthair ırkının gözleri çoğunlukla mavi olarak bilinmesine karşı bal sarısı gözlere de sahip olabilmektedir. Genellikle kehribar, mavi, sarı, bakır tonları ile karşılaşılır. Göz yapısı yuvarlak ve büyüktür.

Kürkü: British Shorthair ırkının kürkü belirgin özelliklere sahiptir. Kısa tüyleri son derece sık aralıklara sahiptir ve genellikle peluş (yumuşak) bir doku ile karşılaşılır. Düzenli bakım yapıldığında kürkü daha parlak görünür ve dökülmesi azalır.

Davranışları: Bu kedi ırkı çoğunlukla bağımsız ve sakin yapısı ile bilinir. Karakteri genellikle durgun özelliklere sahip olsa da yaşına ve yaşadığı alana bağlı olarak yaramaz, heyecanlı ve çok hareketli olabilir. Genel olarak sakin, uyumlu ve zeki davranışlar sergiler.

Bakımı: Düzenli bakım isteyen kedi ırklarından biridir. Bu kedi ırkının tüyleri suya dayanıklıdır ve bu sebep ile su ile temas ettiğinde çoğu zaman keyifli hisseder.

Sağlığı: Kalıtsal hastalıklara yakalanma oranı yüksek olan bir kedi ırkıdır. Yaşam süresini etkileyen en önemli faktör ne kadar kaliteli yaşadığıdır. Kalbinde ve gözlerinde kalıtsal hastalıklar ile ilerleyen yaşlarda karşılaşılabilir.

British Shorthair Nasıl Eğitilir?

Bu kedi ırkını eğitmek isteyen kişilerin sakin bir eğitim planı oluşturması gerekir. Pozitif pekiştirme kullanılmalı, negatif unsurlardan uzak durulmalıdır. Kısa, keyifli ve birbirinden farklı seanslardan oluşan eğitim dizisi hazırlanabilir. Temel komutları öğrenebilen zeki kediler arasında bulunur. Temel eğitimin üzerine çıkmak ve ileri seviye eğitim vermek isteyen kişilerin pekiştirme yöntemlerini doğru kullanması gerekmektedir.

Pekiştirme yöntemleri doğru kullanıldığında eğitim son derece kısa sürer. Kedinin sadece fiziksel özelliklerini değil, aynı zamanda zihinsel yapısına ve ihtiyaçlarına uygun eğitim verilmelidir. British Shorthair eğitimi için bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Eğitim esnasında pozitif pekiştirme kullanılmalıdır. Pozitif pekiştirme için özellikle ödül maması tercih edilir. Eğer sevdiği bir oyuncak var ise bu oyuncak da pekiştirme olarak kullanılabilir.

Eğitim verirken ödül mamasını ertelememek gerekir. Ödül mama ya da oyuncak veya farklı bir şey olduğunda hareketi doğru yapar yapmaz ödül verilmelidir. Eğitim esnasında komut, tuvalet, alışkanlık, beslenme ve daha birçok konuya odaklanılabilir ancak ödül hemen verilmelidir.

Özellikle yeni bir komut ya da hareket öğretirken sabırlı olmak gerekir. Zamana yayılan ancak sık tekrar gerektiren bir çalışma modeli oluşturulmalıdır. Eğlenmesine ve iyi hissetmesine öncelik verilmeli. Ödüllü ertelemeden ona teslim edilmelidir.

Eğitim esnasında sıklık fazla olmasına karşın eğitim seansları uzun sürmemelidir. Gün içerisinde birden fazla tekrar yapılabilir ancak eğitim seansı kısa tutulmalıdır.

British Shorthair Beslenmesi Nasıl Olmalı?

British Shorthair'in beslenmesi son derece özenli olmalıdır. Bu kediyi beslemek isteyen var ise belirli unsurlara dikkat etmelidir. Kalıtsal rahatsızlıklar ile karşılaşma riski son derece fazla olduğu için kaliteli mamalar ile dengeli bir şekilde beslenmesi önem taşır. Kilo alma eğilimi ve yağlanma eğilimi yüksektir. Bu yüzden hem organlarını hem de genel sağlık durumunu koruyabilmek için daha az yağ içeren ve porsiyonlarının kontrol edildiği bir yeme düzeni hazırlanmalıdır.

Porsiyon kontrolü yapıldığında hem daha sağlıklı koşullar altında beslenir hem de daha uzun ömürlü olur. Bunun yanı sıra bazı gıdalardan kaçınılması gerekir. Sindirimi zor olan gıdalardan kaçınılmalı ve kesinlikle baharat içeren yiyecekler verilmemelidir. Kediler için özenle hazırlanmış sağlıklı yaş mama ve kuru mama tercih edilmelidir. Düzenli olarak kuru mama tüketmesi tavsiye edilir ancak belirli aralıklarda yaş mama verilmesi de uygundur. Beslenmesi esnasında mama kadar suyun da önemsenmesi gerekir. Her seferinde taze su verilmeli ve kesinlikle kaliteli içme suyu kullanılmalıdır.

British Shorthair Bakımı Nasıl Yapılmalı?

Kedinin bakımı yapılırken mutlaka önemli faktörlere dikkat edilmeli. Kürk bakımı, tırnak bakımı ve ağız bakımı son derece önemlidir. Bunun yanı sıra genetik olarak ilerleyen yaşlarda hastalanma ihtimali yüksek olduğu için göz ve kulak sağlığına da dikkat edilmesi gerekir. British Shorthair bakımı yapılırken hassas davranılması gerekir. British Shorthair bakımı için bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

Tırnakları çabuk uzama eğilimi gösterebilir. Bu yüzden 2 haftada bir ya da 3 haftada bir tırnakları kesilmelidir.

Tırnak kesme esnasında huysuz davranışlar sergileyebilir. Bu yüzden ödül verilmeli, sakinleştirilmeli ve stresini arttırmadan tırnaklarını kesmeye odaklanılmalıdır.

Ağız bakımı esnasında mutlaka doğru temizlik önerilerine uyulmalıdır. Kediler için özenli hazırlanmış diş fırçaları ve macunları kullanılmalı ve diş taraftarları ile karşılaşmasının önüne geçilmelidir. Bunun için özellikle yaş mama oranı kısıtlanmalıdır.

Düzenli olarak tüyleri taranmalıdır. Yoğun bir kürke sahip olduğu için haftada bir ya da 3 ila 4 günde bir taramak daha sağlıklı tüylere sahip olmasını sağlar.

Gözlerinde kir ve çapak birikme ihtimali yüksektir. Bu yüzden günlük ya da iki günde bir çapak temizliği yapılmalıdır.

Kulaklarında kir birikmesini önlemek için iki haftada bir kulak temizliği hassa bir şekilde gerçekleştirilebilir.

British Shorthair Tüy Dökmemesi için Ne Yapmalı?

Tüy dökme eğilimi yüksek olan bu kedi ırkının bakımı doğru yapıldığında tüy dökülmesi azaltılabilir. Düzenli tüy bakımının yapılması birçok farklı açıdan yarar sağlar. Hem hijyenik olmasını sağlarken hem de tüylerinin daha sağlıklı ve parlak görünmesine neden olur. British Shorthair'in tüy dökmemesi için uzmanların önerileri şu şekildedir:

Tüy bakımı düzenli bir şekilde yapılmalı, haftada en az bir kere taranmalıdır. Tarama esnasında bütün tüylerin tarandığından emin olunmalıdır. Tüy bitti etmemesi için tercih edilecek olan taraf da son derece önemlidir. Tarak ya da fırçanın metal olması ve hemen dağılmaması önem taşır. Hemen dağılmayan ve dayanıklı olan taraklar tüyleri daha iyi toplar.

Düzenli olarak su içtiği takdirde tüy dökülme oranı azalır. Kedilerde tüy dökülmesine sebep olan faktörler arasında nem eksikliği bulunur. Nem eksikliği görüldüğü takdirde tüy dökücü artacaktır. Bu yüzden düzenli olarak su tüketmesini sağlamak önem taşır. Cildin kurumaması için belirli zamanlarda uzman kontrolünde nemlendirme yapılabilir.

Bu kedi ırkının stresi yükseldiği zaman tüy dökme eğilimi gösterir. Bu sebep ile yaşadığı yerin temiz olması rutinlerine sadık kalınması gerekir. Hayatının bir anda değişmemesi ve stres seviyesinin korunması önem taşır.

British Shorthair Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır?

British Shorthair ırkı hastalandığı zaman alışkanlıklarında ve davranışlarında değişim gözlenir. Bu sebep ile rutinini değiştirdiğinde ya da alışkanlıklarında kendiliğinden bir değişim meydana geldiğinde onu izlemek gerekir. British Shorthair'in hastalık belirtileri arasında şunlar bulunur:

İştah: İştahında değişim yaşanır. Aşırı yeme ile karşılaşabileceği gibi azalma da görülebilir. Daha önce tüketmediği gıdaları yemek isteyebilir ya da yeme eğilimi gösterebilir. Aynı durum su ihtiyacı için de geçerlidir. Eğer su içme miktarı artar ise bu durumda böbreklerinde bir hastalık olduğundan şüphelenilebilir.

Halsizlik: Hareketlerinde yavaşlama, halsizlik, durgunluk ortaya çıkmış ve devam ediyor ise hastalık belirtisi olabilir. Tam aksi aşırı hareketli olma hali ile karşılaşılması da bir sorun olduğuna işaret edebilir.

Akıntı: Gözlerinde ya da burnunda akıntı yaşanıyor ve akıntı oranı fazlalaşıyor ise özellikle solunuma bağlı bir problem yaşıyor olabilir.

Nefes: Hırıltılı nefes alıp vermeye başlaması, nefesinin kesik kesik olması ya da zorlandığının anlaşılması solunum problemlerine işaret eder. Öksürük ve hapşırık gibi tepkilerinin artması da alerji veya solunum problemi yaşadığını gösterebilir.

British Shorthair Nelerden Hoşlanır?

British Shorthair ırkına sahip olan kediler, özellikle mutlu hissettikleri bir ortamda yaşadıklarında hoşlanmadığı şeylerin sayısı azalır. British Shorthair, kendi alanında yaşadığında ve strese maruz kalmadığında daha mutlu olan bir kedidir. Kaliteli mama ile beslenmek onun hoşlandığı unsurlar arasındadır.

Lezzetli ve doyurucu olan mamalar, genel sağlık durumunu da olumlu etkileyecektir. Bağımsızlığını korumayı sevmesine karşın güvendiği insana özellikle sabah saatlerinde kendini sevdirmek ister. Sevilmek, taranmak ve başının okşanması hoşlandıkları arasında bulunur. İnteraktif oyuncaklara sahip olduğunda zekasını daha rahat kullanır ve bu sebep ile de standart oyun ve oyuncaklar yerine çok yönlü oyuncaklar tercih edilmelidir.

British Shorthair Nelerden Hoşlanmaz?

British Shorthair ırkının hoşlandığı unsurlar olduğu kadar hoşlanmadıkları da vardır. Aşırı ilgiden hiç hoşlanmayan British Shorthair ırkı, gürültüden de hemen kaçacaktır. Sevmediği şeyler arasında bir şey için zorlanması da bulunur. Bir hareketi öğrenmesi için, sevilmek için ya da farklı bir şey için zorlanması tam tersi tepki vermesine neden olur. Bu sebeple hoşlanmadığı şeylerin başında zorlanmak ve sevilmek istememesine rağmen sevmeye çalışmak gibi durumlar bulunur.

Bu yüzden bazı zamanlarda çocuklar ile anlaşmakta zorlanabilir. Bakımının ihmal edilmesi ya da zorla yoğun miktarda suya maruz kalması hoşlanmadığı faktörler arasında bulunur. Yalnız kalmayı çok sevmez. Bu yüzden uzun süre yalnız kaldığı zaman depresyona girme eğilimi gösterir. Dolayısıyla sosyal etkileşim her zaman yüksek tutulmalı ancak onun alanına saygı duyulmalıdır. Alışkanlıklarının birdenbire değiştirilmesi en hoşlanmadığı şeylerden biridir. Alışkanlıkları değişiyorsa gürültülü ya da karmaşık ve tehlikeli bir ortama maruz kalıyorsa stresi artar ve kaçma eğilimi gösterir.

British Shorthair Ne Kadar Sürede Büyür?

Bu kedilerin büyüme hızı genellikle yavaştır. Bazı kedi ırkları çok hızlı büyüme gösterirken British Shorthair daha yavaş bir büyüme eğilimi sergiler. Doğumlarını takip eden ilk dönem içerisinde daha hızlı büyüyecek eklerdir. Ancak zaman içerisinde büyüme hızları düşecek ve özellikle yaşlanma hızları daha yavaş olacaktır. Hem yavru döneminde hem de gençlik döneminde kasları büyümeye ve gelişmeye devam edecektir.

Tam olgunluğun karşılaşıldığı 3 ila 5 yaş aralığında ise büyümesi zaman içerisinde duracak ve yavaşlamaya başlayacaktır. Özellikle olgunlaşma zamanında mutlaka doğru bakım yapılmalı ve alışkanlıklar edinmesi sağlanmalıdır. Bu dönemde eğitim verilmesi ve sağlıklı alışkanlıklar edinmesinin sağlanması, büyümesini olumlu etkiler. Yavruluk döneminde çok hızlı büyüdüğü bilinen bu kedi türleri, gençlik döneminde büyüme hızlarının yavaşlaması ile öne çıkar. Genel olarak fiziksel olgunlarını tamamlamaları için ortalama 4 yaşına kadar gelmeleri gerekir.

British Shorthair Ne Zaman Kısırlaştırılır?

Kediler kısırlaştırma alırken mutlaka yaşlarına, cinsiyetlerine ve cinslerine göre hareket edilmelidir. British Shorthair kısırlaştırılmak istendiği takdirde ideal zamana yaş, sağlık ve cinsiyet özellikleri göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Kısırlaştırmanın birbirinden farklı yararları vardır. Özellikle çiftleşemeyen bir kediyse ya da çiftleşmesi zor olan bir alanda büyümesi gerekiyor ise mutlaka kısırlaştırılmalıdır.

Kedilerde karşılaşılan yumurtalık ve testis kanserlerine önlemesi açısından da kısırlaştırmak önem taşır. Hem dişi kedilerde hem de erkek kedilerde farklı kanser türleri ve hastalıklar ile karşılaşılması mümkündür. Veteriner tarafından tavsiye edilen özel fiziksel gelişim dönemine bağlı olarak kısırlaştırılması gerekir. British Shorthair dişi ve erkek kedileri için önerilen ortalama zaman dilimi 8 aylık oldukları dönemdir. Erkek kediler 1 yaş itibari ile de kısırlaştırılabilir.

British Shorthair Kaç Sene Yaşar?

Kedilerin kaç sene yaşayacağını belirleyen en önemli etken yaşam stilidir. Ortalama yaşam süresi bu kedi cinsi için genellikle 20 yıldır minimum 12, maksimum ise 20 yıllık bir dönem içerisinde yaşadıkları bilinmektedir. Ancak kedilerin yaşam alışkanlıklarına beslenmelerini ve diğer faktörlere bağlı olarak ortalama yaşam süreleri değişiklik gösterebilir. Bu kedi türü özellikle stres yönetimi sağlandığında ve huzurlu bir ortamda büyüdüğünde yaşam süresi uzamaya başlar.

Kedilerin ömrünü olumsuz etkileyen unsurlar arasında sağlıksız beslenme ve stres bulunur. Stres seviyesi her yükseldiğinde yaşamında belirli bir oranda azalma ile karşılaşılabilir. Özellikle yüksek oranda strese maruz kalması. Yaşamının daha kısa sürmesine sebep olacaktır. Uzun yaşaması isteniyorsa dengeli, beslenmeli ve düzenli olarak kontrolleri yaptırılmalıdır. British Shorthair ortalama 15 sene yaşayan bir kedi ırkıdır.