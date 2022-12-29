Uzun boy birçok kişinin hayalleri arasında bulunuyor. Küçük yaştan itibaren boyun uzaması için çeşitli yöntemler deneniyor. Beslenmenin ve sporun boy uzatma konusunda ne kadar etkili olduğu biliniyor. Boy kısalığı problemi yaşayan ve tedavi olmak isteyen kişiler için farklı tedavi yöntemleri vardır. Peki, Boy uzatma ameliyatı nedir, fiyatı ne kadar? Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır, risk var mı? İşte Konu hakkında tüm merak edilenler...

Boy kısalığı problemi yaşayan ve tedavi olmak isteyen kişiler için farklı tedavi yöntemleri vardır. Bunlardan biriside Boy uzatma ameliyatıdır. Peki, Boy uzatma ameliyatı nedir, fiyatı ne kadar? Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır, risk var mı? Boy uzatma ameliyatı ne kadar sürer? Boy uzatma ameliyatı kaç TL? Detaylar haberimizde...

BOY UZATMA AMELİYATI RİSKİ VAR MI?

Kemik içerisine yerleştirilen ortopedik implantlar ile yapılan boy uzatma ameliyatında internal çiviler sebebiyle kemik enfeksiyonu riski her zaman mevcut bulunmaktadır. Bu tarz durumlarda ameliyat sonrası verilen antibiyotikler ile hastanın sağlığı olası bir enfeksiyon riskine karşı korunmaktadır.

BOY UZATMA AMELİYATI KAÇ TL?

Sadece dışarıdan takılan cihazlarlaameliyat fiyatları ortalama 155.000TL üzerinde.

BOY UZATMA AMELİYATI EN FAZLA KAÇ CM UZATIR?

Sıklıkla uygulanan boy uzatma teknikleri ile birlikte boyda 7-10 cm kadar uzama elde edilebilir. Bu uzama yaklaşık olarak iki ay içerisinde gerçekleşir. Uygun teknikler kullanılarak hem uyluk hem de kaval kemiğine operasyon yapılması ile birlikte hastalarda 15 santimetreye kadar boy uzaması sağlanabilir.

BOY UZATMA AMELİYATI NE KADAR SÜRER?

Boy uzatma için uygulanan cerrahi işlem yaklaşık olarak 1, 5-2 saat kadar sürer. Hasta, herhangi bir komplikasyon gelişmezse genellikle 2 gün sonra hastaneden taburcu edilebilir.

BİR İNSANIN BOYU NEDEN UZAMAZ?

Boy kısalığı ve büyüme geriliği nedenleri beslenme yetersizliği, kronik hastalıklar, raşitizm ve diğer kemik hastalıkları, gebelik haftasına göre küçük (SGA) doğum, genetik bozukluklar ve endokrin hastalıkları içerir. En sık endokrin nedenler tiroit ve büyüme hormonlarının yetersizliğidir.

BOY UZATMA AMELİYATI AĞRIL MI?

Boy uzatma ameliyatı sonrası ilk bir kaç hafta ağrı olabilir. Ağrılar şiddetli değildir. Ağrı kesiciler ile kontrol alınabilir. Ayrıca, kemikte meydana gelen uzama ile birlikte kas ve diğer yumuşak dokularda oluşan gerilime bağlı olarak ağrı oluşabilir

BOY UZATMA AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Dr. Kahraman, '' Boy uzatma ameliyatında genellikle uyluk (femur) kemiği üzerinde işlem yapılır. Ancak kaval kemiği üzerinde de işlem gerçekleştirilebilir. Ameliyat sırasında kemik osteotomi adı verilen bir işlemle enine kesilir. Sonra kemiğin kesilen iki ucu dışarıdan özel cihazlarla sabitlenir. Eğer varsa kemikteki deformiteler düzeltilir. Ameliyatta kesilen ve sabitlenen kemik uçları, özel cihazlar sayesinde hareket ettirilebilir. Boy uzatma ameliyatı sonrası cihaza bağlı kemik uçları yavaş yavaş (günde 1 mm olacak şekilde) birbirinden uzaklaştırılır. Kemik uçlarının arasında oluşan boşlukta yeni kemik oluşumu gerçekleşir. Bu sayede de kemik uzatılmış olur. Kesilen kemik uçlarının birbirinden uzaklaştırılma işlemi, hedeflenen boy yakalanıncaya kadar devam eder. Bu süreç de yaklaşık olarak 6-8 ay sürer. Ameliyat sonrası hastanın 2-3 gün hastanede yatması gerekir. Hasta, hastanede kaldığı süre içerisinde fizik tedavi seanslarına başlar. Bu seanslar, boy uzatma süreci boyunca devam eder. Fizik tedavide hastaya, kemiklerin sabitlendiği cihazın kullanımı hakkında da bilgi verilir. Başarılı bir tedavi için fizik tedavi seanslarının aksatılmaması büyük önem taşır. Hasta ameliyat sonrası kemik gelişiminin değerlendirilmesi ve tedavi sürecinin takip edilmesi açısından 10-14 gün aralıklarla doktor ziyaretine devam eder.'' dedi.