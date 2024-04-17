Bombacı Mülayim olayı ne, Bombacı Mülayim kim, adı ne? Bitlis, Bombacı Mülayim neden gözaltına alındı?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bitlis emniyet müdürü hakkındaki eleştiriyi paylaşan bir polisin Trabzon'dan Bitlis'e götürülerek gözaltına alındığını söyledi. Peki, Bombacı Mülayim olayı ne, Bombacı Mülayim kim, adı ne? Bitlis, Bombacı Mülayimneden gözaltına alındı?

BOMBACI MÜLAYIM OLAYI NEDİR?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bitlis emniyet müdürü hakkındaki eleştiriyi paylaşan bir polisin Trabzon'dan Bitlis'e götürülerek gözaltına alındığını söyledi.

Bakan'ın Twitter paylaşımına göre söz konusu polis memuru, 'Bombacı Mülayim' mahlasıyla Twitter'da polis ve asker haklarını ile ilgili payalşımlar yapıyordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan""Şimdi Bitlis il emniyet müdürüne buradan sesleniyorum: Eğer bu anlattıklarımdan başka bir mevzu yoksa ve sen talimatla ifadesini aldırabilecekken şerefli bir polis memurunu terör suçlusu muamelesiyle sadece bu sebeple Trabzon'dan alıp Bitlis'e getiriyorsan sana bunun hesabını sorarım.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sen de sadece yukarıdaki anlattığım sebeple bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım. Yargı sürecini takip ediyorum. Karıncanın kardeşi var. Polisin kardeşi var o da CHP'dir, bu böyle biline!" ifadelerini kullandı.