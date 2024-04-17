Üye Girişi
Haberler

Bombacı Mülayim olayı ne, Bombacı Mülayim kim, adı ne? Bitlis, Bombacı Mülayim neden gözaltına alındı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bitlis emniyet müdürü hakkındaki eleştiriyi paylaşan bir polisin Trabzon'dan Bitlis'e götürülerek gözaltına alındığını söyledi. Peki, Bombacı Mülayim olayı ne, Bombacı Mülayim kim, adı ne? Bitlis, Bombacı Mülayimneden gözaltına alındı?

BOMBACI MÜLAYIM OLAYI NEDİR?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bitlis emniyet müdürü hakkındaki eleştiriyi paylaşan bir polisin Trabzon'dan Bitlis'e götürülerek gözaltına alındığını söyledi.

Bakan'ın Twitter paylaşımına göre söz konusu polis memuru, 'Bombacı Mülayim' mahlasıyla Twitter'da polis ve asker haklarını ile ilgili payalşımlar yapıyordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan""Şimdi Bitlis il emniyet müdürüne buradan sesleniyorum: Eğer bu anlattıklarımdan başka bir mevzu yoksa ve sen talimatla ifadesini aldırabilecekken şerefli bir polis memurunu terör suçlusu muamelesiyle sadece bu sebeple Trabzon'dan alıp Bitlis'e getiriyorsan sana bunun hesabını sorarım.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sen de sadece yukarıdaki anlattığım sebeple bir polis hakları savunucusu bir polis memuruna bu zulmün yapılmasına izin verirsen senden de bunun hesabını sorarım. Yargı sürecini takip ediyorum. Karıncanın kardeşi var. Polisin kardeşi var o da CHP'dir, bu böyle biline!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milletvekili Murat Bakan Trabzon Bitlis İzmir Polo Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Bitlis İl Emniyet Müdürü kimdir? Ortaç Şekerlioğlu kimdir? Bombacı Mülayim olayı ne, Bombacı Mülayim kim, adı ne? Bitlis, Bombacı Mülayim neden gözaltına alındı? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 17 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 17 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akrep yenir mi? Akrep yemek helal mi, haram mı? DİYANET AÇIKLADI Servet Yardımcı hangi takımlı, Servet Yardımcıkimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title