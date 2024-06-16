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Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

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Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da acil servisler acemi kasaplarla dolup taştı. Yalnızca Düzce'de 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvururken, Adıyaman'da bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Bursa İnegöl'de de sabah erken saatlerde hastaneler yaralı kasaplarla doldu.

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da hastane acil servisleri kolunu, bacağını kesen acemi kasaplarla dolup taşıyor. Yurdun dört bir yanından gelen görüntülerde çok sayıda vatandaşın kurban keserken yaralandıkları anlar yer alıyor.

YALNIZCA DÜZCE'DE 57 KİŞİ YARALANDI

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan 57 acemi kasap kendini kesti. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Düzce'de çeşitli hastanelere akın etti.

Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

KURBAN KESMEK İSTERKEN PARMAKLARINI KESTİ

Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde yaşayan Ahmet Yavuz, kurban kesmek isterken parmaklarını kesti. Eli kanlar içinde kalan Yavuz, kan akışını durdurmak için elini bezle sararak kendi imkanları ile Tokat Devlet Hastanesine geldi.

Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

YAKINLARI TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Adıyaman'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi.

Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

Bursa İnegöl'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisi doldurdu.

Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

KAZARA ELLERİNİ KESTİLER

Bayram namazının kılınmasının ardından Adana'da vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Belediyelerin ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarında birçok acemi kasap kazara ellerini kesti.

Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kurban Bayramı Acil Servis Adıyaman İnegöl Kurban Bursa Düzce Gündem Haberler

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Yorumlar (1)

Turbo Levent:

Şov kokusu alıyorum bu muhabbetten

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