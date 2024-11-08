Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama

Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede özellikle Palu, Bingöl ve Yedisu çevresindeki deprem riskine dikkat çekti. Peki, Bingöl'de deprem bekleniyor mu?

Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmasının ardından gözler yeniden Doğu Anadolu Fay Hattı'na çevrildi. AFAD, depremin saat 17.04'te, 16.22 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 5 kilometre olarak bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu depremin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını duyurdu. Yer Bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki deprem riski hakkında önemli uyarılarda bulunarak, özellikle Palu-Bingöl- Yedisu çevresinde dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Detaylar...

BİNGÖL'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

Elazığ'da gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu depremin hasar yaratmasını beklemediklerini ifade etti. Tarihi kayıtlara göre, 1700'lü yıllarda bu fay hattında büyük bir deprem gerçekleşmiş, 2010'lu yıllarda da 4 ile 5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanmıştı. Ancak Prof. Dr. Tüysüz, bu fay hattında daha büyük bir depremin kısa vadede beklenmediğini belirtti.

Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama

Doğu Anadolu Fayı üzerindeki bazı fay segmentlerinin kırıldıktan sonra 200-300 yıl boyunca yeni bir büyük deprem üretmediğini söyleyen Tüysüz, 2020'de Elazığ'da yaşanan büyük depremin ardından aynı fay hattında yakın gelecekte yeniden büyük bir deprem öngörülmediğini ifade etti. Ancak 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede meydana gelen hareketliliğe dikkat çeken Tüysüz, bu durumun diğer segmentlerde potansiyel olarak tetikleyici bir etki yaratabileceği konusunda uyardı.

DEPREM RİSKİ NERELERDE VAR?

Elazığ'ın zemin yapısının riskli olduğuna işaret eden Tüysüz, bölgedeki en önemli fay hatlarından olan Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Elazığ'ın biraz uzağında olmasına rağmen, zayıf zemin yapısı nedeniyle şehirde hasara yol açabileceğini belirtti. Tüysüz ayrıca, artçı depremlerin 4 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini ve bu etkinin birkaç gün sürebileceğini söyledi.

Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama

Ancak asıl riskin Palu-Bingöl-Yedisu üçgeninde yoğunlaştığını belirten Tüysüz, tarihsel olarak bu bölgede büyük depremlerin gerçekleştiğini ve fay segmentlerinin kırılma periyodunun dikkate alındığında tekrar risk taşıdığına dikkat çekti. Tüysüz'e göre, uzun bir süredir bu bölgedeki deprem riskine vurgu yapılıyor ve olası bir depremin yıkıcı sonuçlara yol açmaması için gerekli hazırlıkların yapılması önem arz ediyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı

'Cinayeti ortaya çıkarabilir' denilen isim konuşmadı
Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylül 2024'te vefat eden, 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve turnuva sonunda hem "Altın Ayakkabı" hem de "Altın Top" ödüllerini kazanan kim? Pi'nin yaşamı filminin yönetmeni kimdir? Elazığ'da deprem bekleniyor mu? Bingöl'de deprem bekleniyor mu? Korkutan açıklama Büyük tövbe ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı hangi aydır? Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Kar yağışı ne zaman? Bu hafta kar yağacak mı? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.