BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Bu haftanın merakla beklenen 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu, avantajlı fiyatlarla dolu içerikleriyle dikkat çekiyor. 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının fırsatları kaçırmaması için önemli bir rehber niteliğinde oluyor. Tüketiciler, 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu sayesinde indirimli ürünleri önceden öğrenerek alışveriş planlarını şekillendiriyor. Peki, 29 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte detaylar...

29 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU

SGS İnvertör Kaynak Makinası (125A): 4.500 TL

Proware Sıcak Hava Tabancası (1600 W): 649 TL

SGS Eğe Seti: 549 TL

SGS Somun Adaptör Seti: 109 TL

SGS Zımba Tabancası: 649 TL

SGS Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 119 TL

SGS Mini Kolastar Testeresi: 199 TL

SGS Matkap Uç Seti (Ağaç-Beton-Metal): 269 TL

SGS Freze Matkap Uç Seti: 109 TL

SGS Mıknatıslı Su Terazisi: 99 TL

SGS Alüminyum Su Terazisi (40 cm): 169 TL

SGS Akrilik Sprey Boya (520 g): 99 TL

Proware Gravür Taşlama Seti (273 Parça): 1.290 TL

Proware Panç Seti (11 Parça): 175 TL

Proware Lehim Kalemi 230V: 345 TL

LATTE Mutfak Lavabo Musluk Ucu: 149 TL

LATTE 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu: 75 TL

LATTE Pervaneli Duş Başlığı (5 Fonksiyonlu): 169 TL

LATTE 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör: 65 TL

LATTE Evye Borusu: 195 TL

LATTE 2 Fonksiyonlu 720° Dönen Musluk Ucu: 65 TL

Cilalı Oto Şampuanı (1 L): 50 TL

Koltuk ve Halı Temizleyici (500 ml): 45 TL

Motor Ağır Yağ-Kir Temizleyici (500 ml): 45 TL

Jant Temizleyici (500 ml): 45 TL

Lastik Temizleyici (500 ml): 45 TL

Genel Temizleyici (500 ml): 45 TL

Deri Koltuk Temizleyici (500 ml): 45 TL

Hızlı Cila (500 ml): 45 TL

Torpido Parlatıcı (500 ml): 45 TL

Keysmart Mini Buzdolabı (85 L): 4.990 TL

Range 5 Kanat Vantilatör (55 W): 1.190 TL

Arnica Blender Seti (1.1 L): 1.490 TL

Kumtel Mini Fırn: 2.150 TL

Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1.990 TL

Homend 1351H Waffle Makinesi: 1.490 TL

Philips Saç Kurutma Makinesi: 799 TL

Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti: 1.290 TL

Heifer Cam Kettle (1.8 L): 899 TL

Rexon Şarjlı Saç & Sakal Tıraş Makinesi: 349 TL

Rexon Saç Düzleştirici Fırça/Kıvırıcı: 590 TL

Polosmart Saç Düzleştirici Düzleştirici Ölçmeli: 1.950 TL

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut: 449 TL

LAV Vega Kase (215 cc): 22,50 TL

Benante Boncuk Kenarlı Kase (600 cc): 219 TL

Benante Boncuklu Fincan Seti (12 parça): 549 TL

Benante Mottolu Kupa (330 cc): 199 TL

Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi (3'lü): 129 TL

Cam Yağdanlık (350 ml): 119 TL

Cam Pipet Seti (4 pipet + 1 temizlik fırçası): 65 TL

Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa (390 cc): 259 TL

Cam Meşrubat Bardağı (360 cc): 34 TL

Emaye Kızartma Tenceresi (18 cm): 319 TL

Guardini Yuvarlak Kek Kalıbı: 349 TL

Guardini Baton Kek Kalıbı (Kelepçeli): 449 TL

Chef's Bıçak/Soyacak Çeşitleri: 89 TL

Cam Kesme Tablası (20x30 cm): 99 TL

Renkli Süzgeç (20 cm): 109 TL

Wexta Çocuk Valiz: 799 TL

North Pacific PP Valiz (Büyük-Orta-Küçük): 875 TL, 755 TL, 685 TL

Molinella Alez Çeşitleri: 279 TL (2 kişilik), 199 TL (tek kişilik), 65 TL (yastık alezi)

Silikon Yastık: 119 TL

BabyCo Bebek Alezi: 99 TL

Valiz Organizer Seti (6'lı): 99 TL

Emzik Kutusu: 49 TL

Meyve Süzgeci: 75 TL

Mini Cam Alıştırma Bardağı: 75 TL

Pipetli Bardak (300 ml): 165 TL

Cam Biberon Seti: 169 TL

Akıtmaz Kulplu Bardak: 139 TL

Sulu Diş Kaşıyıcı: 75 TL

Dienne 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.890 TL

Dienne 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık: 1.890 TL

Kapaklı Leğen (10 L): 109 TL

Yumurta Saklama Kabı (15'li): 55 TL

Bardaklı Sürahi Seti (4 bardak + 1 sürahi): 99 TL

Antik Kase Seti (3'lü): 139 TL

Okyanus Süzgeç Çeşitleri: 35 TL

Spatula Maşa: 39 TL

Pipetli Bardak (600 ml): 35 TL

Lisanslı Beslenme Kabı: 69 TL

Lisanslı Matara: 119 TL