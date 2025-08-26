BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
29 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM market zinciri, tüketicilere hitap eden cazip fırsatlarla dolu bir katalog hazırladı. Elektronikten ev eşyasına, temizlik ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu ile raflardaki yerini alıyor. Peki, 29 Ağustos BİM aktüel kataloğunda neler var?
Bu haftanın merakla beklenen 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu, avantajlı fiyatlarla dolu içerikleriyle dikkat çekiyor. 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu alışveriş tutkunlarının fırsatları kaçırmaması için önemli bir rehber niteliğinde oluyor. Tüketiciler, 29 Ağustos BİM aktüel kataloğu sayesinde indirimli ürünleri önceden öğrenerek alışveriş planlarını şekillendiriyor. Peki, 29 Ağustos BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? İşte detaylar...
29 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU
SGS İnvertör Kaynak Makinası (125A): 4.500 TL
Proware Sıcak Hava Tabancası (1600 W): 649 TL
SGS Eğe Seti: 549 TL
SGS Somun Adaptör Seti: 109 TL
SGS Zımba Tabancası: 649 TL
SGS Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 119 TL
SGS Mini Kolastar Testeresi: 199 TL
SGS Matkap Uç Seti (Ağaç-Beton-Metal): 269 TL
SGS Freze Matkap Uç Seti: 109 TL
SGS Mıknatıslı Su Terazisi: 99 TL
SGS Alüminyum Su Terazisi (40 cm): 169 TL
SGS Akrilik Sprey Boya (520 g): 99 TL
Proware Gravür Taşlama Seti (273 Parça): 1.290 TL
Proware Panç Seti (11 Parça): 175 TL
Proware Lehim Kalemi 230V: 345 TL
LATTE Mutfak Lavabo Musluk Ucu: 149 TL
LATTE 3 Fonksiyonlu Batarya Ucu: 75 TL
LATTE Pervaneli Duş Başlığı (5 Fonksiyonlu): 169 TL
LATTE 2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör: 65 TL
LATTE Evye Borusu: 195 TL
LATTE 2 Fonksiyonlu 720° Dönen Musluk Ucu: 65 TL
Cilalı Oto Şampuanı (1 L): 50 TL
Koltuk ve Halı Temizleyici (500 ml): 45 TL
Motor Ağır Yağ-Kir Temizleyici (500 ml): 45 TL
Jant Temizleyici (500 ml): 45 TL
Lastik Temizleyici (500 ml): 45 TL
Genel Temizleyici (500 ml): 45 TL
Deri Koltuk Temizleyici (500 ml): 45 TL
Hızlı Cila (500 ml): 45 TL
Torpido Parlatıcı (500 ml): 45 TL
Keysmart Mini Buzdolabı (85 L): 4.990 TL
Range 5 Kanat Vantilatör (55 W): 1.190 TL
Arnica Blender Seti (1.1 L): 1.490 TL
Kumtel Mini Fırn: 2.150 TL
Kumtel Vakum Makinesi: 1.250 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1.990 TL
Homend 1351H Waffle Makinesi: 1.490 TL
Philips Saç Kurutma Makinesi: 799 TL
Polosmart Üflemeli Saç Şekillendirme Seti: 1.290 TL
Heifer Cam Kettle (1.8 L): 899 TL
Rexon Şarjlı Saç & Sakal Tıraş Makinesi: 349 TL
Rexon Saç Düzleştirici Fırça/Kıvırıcı: 590 TL
Polosmart Saç Düzleştirici Düzleştirici Ölçmeli: 1.950 TL
Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut: 449 TL
LAV Vega Kase (215 cc): 22,50 TL
Benante Boncuk Kenarlı Kase (600 cc): 219 TL
Benante Boncuklu Fincan Seti (12 parça): 549 TL
Benante Mottolu Kupa (330 cc): 199 TL
Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi (3'lü): 129 TL
Cam Yağdanlık (350 ml): 119 TL
Cam Pipet Seti (4 pipet + 1 temizlik fırçası): 65 TL
Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa (390 cc): 259 TL
Cam Meşrubat Bardağı (360 cc): 34 TL
Emaye Kızartma Tenceresi (18 cm): 319 TL
Guardini Yuvarlak Kek Kalıbı: 349 TL
Guardini Baton Kek Kalıbı (Kelepçeli): 449 TL
Chef's Bıçak/Soyacak Çeşitleri: 89 TL
Cam Kesme Tablası (20x30 cm): 99 TL
Renkli Süzgeç (20 cm): 109 TL
Wexta Çocuk Valiz: 799 TL
North Pacific PP Valiz (Büyük-Orta-Küçük): 875 TL, 755 TL, 685 TL
Molinella Alez Çeşitleri: 279 TL (2 kişilik), 199 TL (tek kişilik), 65 TL (yastık alezi)
Silikon Yastık: 119 TL
BabyCo Bebek Alezi: 99 TL
Valiz Organizer Seti (6'lı): 99 TL
Emzik Kutusu: 49 TL
Meyve Süzgeci: 75 TL
Mini Cam Alıştırma Bardağı: 75 TL
Pipetli Bardak (300 ml): 165 TL
Cam Biberon Seti: 169 TL
Akıtmaz Kulplu Bardak: 139 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı: 75 TL
Dienne 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 1.890 TL
Dienne 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık: 1.890 TL
Kapaklı Leğen (10 L): 109 TL
Yumurta Saklama Kabı (15'li): 55 TL
Bardaklı Sürahi Seti (4 bardak + 1 sürahi): 99 TL
Antik Kase Seti (3'lü): 139 TL
Okyanus Süzgeç Çeşitleri: 35 TL
Spatula Maşa: 39 TL
Pipetli Bardak (600 ml): 35 TL
Lisanslı Beslenme Kabı: 69 TL
Lisanslı Matara: 119 TL