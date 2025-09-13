Türkiye siyasetinde kadınların aktif rol alması son yıllarda artarken, bu değişime öncülük eden isimlerden biri de Özlem Vural Gürzel oldu. CHP'de başlayan siyasi kariyerine yakın zamanda Ak Parti'de devam etme kararı alan Gürzel, hem siyasi tercihleri hem de sosyal çalışmaları ile kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti'ye neden geçti?

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR?

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Türkiye'de başlayan Gürzel, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun olarak "kimyager" unvanı aldı. Üniversite eğitiminin ardından yabancı dil eğitimi için Londra'ya giden Gürzel, burada aldığı eğitimin ardından Türkiye'ye dönerek iş dünyasına atıldı.

Profesyonel kariyerinde ithalat ve ihracat uzmanı olarak özel sektörde çeşitli görevler üstlenen Gürzel, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine ve sivil toplum faaliyetlerine de aktif olarak katıldı.

Siyasi kariyerine ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım attı. Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeliği ile başlayan bu süreç, üç dönem süren İlçe Başkan Yardımcılığı ile devam etti. Yerel yönetimlerde de etkin rol alan Gürzel, Beylikdüzü Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeliği görevini üstlendi.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Özlem Vural Gürzel 41 yaşındadır. 1984 doğumlu olan Gürzel, genç yaşta siyasete atılmış ve kısa sürede yerel yönetimlerden parti yönetimlerine kadar birçok farklı alanda sorumluluk üstlenmiştir.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL ASLEN NERELİ?

Her ne kadar İstanbul'da doğmuş olsa da Özlem Vural Gürzel'in ailesinin kökeni hakkında kamuoyuna açık, resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak siyasi ve sosyal çalışmalarını İstanbul merkezli yürüten Gürzel, İstanbul'un yerel siyasetinde aktif bir figür olarak tanınmaktadır. Dolayısıyla, "İstanbullu bir siyasetçi kimliği" ön plana çıkmaktadır.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL EŞİ KİM?

Özlem Vural Gürzel'in özel hayatı hakkında basına yansıyan çok fazla detay bulunmamaktadır. Eşinin kim olduğu veya mesleğiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır. Gürzel, özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden siyasetçiler arasında yer almaktadır.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL HANGİ PARTİDEN?

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlayan Özlem Vural Gürzel, uzun yıllar boyunca CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Ancak 2025 yılı itibarıyla Gürzel, CHP'den istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ( Ak Parti ) geçmiştir.

Bu geçiş, yalnızca bireysel bir karar değil, aynı zamanda Beykoz yerel siyaseti için de dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Gürzel'in bu kararı, siyasi kulislerde yeni ittifakların habercisi olarak yorumlanmıştır.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL NEDEN AK PARTİYE GEÇTİ?

Özlem Vural Gürzel'in Ak Parti'ye katılması, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, Gürzel'in yanı sıra başka belediye başkanları ve meclis üyelerinin de partiye katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. İstanbul'un üzerine çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz."

Gürzel'in AK Parti'ye geçişi, özellikle İstanbul'da CHP'nin yerel yönetim politikalarına duyulan tepkiyle ilişkilendirildi. Kulislerde, CHP içindeki görüş ayrılıkları, yerel yönetimlerde yaşanan tıkanıklıklar ve hizmet odaklı siyaset anlayışındaki farklılıklar bu kararın arka planı olarak değerlendirilmektedir.

Ayrıca Gürzel'in AK Parti'ye geçişi, yalnızca bir siyasi rota değişikliği değil, aynı zamanda yerel hizmet anlayışında yeni bir döneme geçiş olarak da görülmektedir.