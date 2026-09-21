Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Almanya'da 20 Eylül Pazar günü yapılan Berlin Eyalet Meclisi (Abgeordnetenhaus) seçiminde Sol Parti (Die Linke), baş adayı Elif Eralp ile birinci parti oldu. Koalisyon görüşmelerinin sonuçlanması halinde Eralp, Berlin'in Eyalet Başbakanı (Regierender Bürgermeister) olan ilk göçmen kökenli kadın olacak.

Elif Eralp

HALAY VE "JİN, JİYAN, AZADİ" SLOGANIYLA KUTLADI

Sonuçların açıklanmasının ardından parti binası önünde ve Berlin sokaklarında kutlama yapıldı. Eralp'in destekçileriyle birlikte halay çektiği görüldü. Kutlama sırasında kalabalıktan "Jin, jiyan, azadi" sloganları da yükseldi. Görüntülerde Eralp'in de sloganlara eşlik ettiği görüldü.

"İLK DEFA GÖÇMEN KÖKENLİ BİR KADIN BUNU BAŞARDI"

Seçim zaferinin ardından açıklama yapan Eralp, "Tarih yazdık, çünkü ilk defa Berlin'de göçmen kökenli bir kadın bunu başardı. Bunu hep beraber becerdik, tüm Berlinlilerle beraber, bütün göçmen kökenli insanlarla beraber" dedi.

Berlinlilerin kendilerine güvendiğini belirten Eralp, "Bu şehri daha yaşanabilir, daha iyi bir Berlin yapmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı. Göçmen kökenli vatandaşlara siyasete katılma çağrısında bulunan Eralp, "Hepimiz bu şehrin, bu ülkenin bir parçasıyız. Lütfen siyasete katılın, hepinize ihtiyacımız var" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ SORUN KİRA"

Koalisyon sürecine ilişkin de konuşan Eralp, "Bizim için en önemli sorun kira sorunu, çünkü kiralar çok fırladı" dedi ve "Bize en yakın olan Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

SOL PARTİ OYUNU İKİYE KATLADI

Berlin Eyalet Seçim Görevliliği'nin yüzde 99,9 oranında sayım sonuçlarına göre Sol Parti, oyların yüzde 25,7'sini alarak 38 sandalye kazandı. Parti, 2023 seçimine göre oyunu 13,5 puan artırdı ve sandalye sayısını 16 artırdı.

Seçimin diğer sonuçları ise şöyle: CDU yüzde 18,8 ile 28 sandalye, AfD yüzde 16,3 ile 24 sandalye, Yeşiller yüzde 14,3 ile 22 sandalye, SPD yüzde 12,1 ile 18 sandalye. Eyalet hükümetini oluşturan CDU 24, SPD ise 16 sandalye kaybetti. BSW yüzde 4,7, FDP ise yüzde 2,5'te kalarak baraja takıldı. 130 sandalyeli mecliste hükümet kurmak için 66 milletvekili gerekiyor.

HÜKÜMET NASIL KURULACAK?

Sonuçlara göre Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin oluşturacağı üçlü koalisyon 78 sandalyeyle meclis çoğunluğunu sağlıyor. Yeşiller'in baş adayı Werner Graf seçim öncesinde CDU ile çalışmayı dışlamış, CDU'nun federal düzeydeki kararı da Sol Parti ile işbirliğini engelliyor. Bu tabloda kırmızı-kırmızı-yeşil koalisyon en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor. Koalisyon görüşmelerinin sonuçlanması halinde Eralp, Berlin'in Eyalet Başbakanı (Regierender Bürgermeister) olan ilk göçmen kökenli kadın olacak.

ELİF ERALP KİMDİR?

1981'de Münih'te doğan Elif Eralp, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin çocuğu. Hamburg Üniversitesi'nde hukuk okuyan Eralp, avukat olarak çalıştıktan sonra 2010'da Berlin'e yerleşti ve Sol Parti'nin Federal Meclis grubunda hukuk politikası danışmanlığı yaptı. 2017'de partiye üye olan Eralp, 2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi üyesi, 2024'ten bu yana grup başkan yardımcısı, 2025'ten bu yana da eyalet eş başkan yardımcısı. İki çocuk annesi olan Eralp'in hem Türkiye hem Almanya vatandaşlığı bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com