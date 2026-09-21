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Türkiye'den gitti, Portekiz'i sallıyor! Farioli'den 7'de 7

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Türkiye'den gitti, Portekiz'i sallıyor! Farioli'den 7'de 7
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Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Porto'daki performansıyla Portekiz'de gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu ve Portekiz Süper Kupası'nı kazanan Farioli'nin takımı, yeni sezonda ligde 7'de 7 yaptı ve Benfica'yı 3-1 mağlup ederek rakibinin 55 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

  • Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Portekiz Süper Kupası'nda Torreense'yi 1-0 mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazandı.
  • Porto, Farioli yönetiminde ligde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak zirvedeki yerini korudu.
  • Porto, Benfica'yı 3-1 mağlup ederek rakibinin 55 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi ve puan farkını 5'e çıkardı.

Francesco Farioli'nin Porto'daki yükselişi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Porto ile lig şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adam, yeni sezona da oldukça etkili bir başlangıç yaptı.

İKİNCİ KUPASINI DA KAZANDI

Farioli, Porto'nun başında ilk kupasını geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuyla kazandı. İtalyan çalıştırıcı, ağustos ayında Torreense'yi 1-0 mağlup ettikleri Portekiz Süper Kupası karşılaşmasının ardından Porto ile ikinci kupasını da kaldırdı.

LİGDE 7'DE 7 YAPTI

Porto, Farioli yönetiminde ligde yeni sezona kusursuz başladı. Geride kalan 7 karşılaşmanın tamamını kazanan Porto, zirvedeki yerini korurken Farioli'nin başarısı Portekiz basınında da geniş yer buldu.

BENFİCA'NIN 55 MAÇLIK SERİSİNİ BİTİRDİ

Farioli'nin öğrencileri son olarak ezeli rakibi Benfica'yı konuk etti. Porto, dev derbiden 3-1 galip ayrılırken Benfica'nın 55 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Bu sonuçla Porto, Benfica ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Farioli yönetimindeki Porto, milli aranın ardından ligde Maritimo deplasmanına çıkacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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