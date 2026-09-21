Haberler

İstanbul'da yargıya müdahale iddiasında 2'si avukat 5 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki farklı adliyelerde 2022-2024 yıllarında yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 2'si avukat 5 şüpheli tutuklandı. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları için HSK'ya yazı gönderildi.

İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si avukat 5 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Musa Ş'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 2'si avukat 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheliler sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik ise 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Musa Ş'nin elebaşılığında kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yıllarında İstanbul'daki farklı adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiasına ilişkin mevcut deliller doğrultusunda 2'si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alınmaları, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiği kaydedilmişti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Başsavcılıktan yeni açıklama

Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan yeni açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen avukatlar hakkında adli işlemler başlatılmış olup, şüpheliler gözaltına alınmıştır. İfadelerde adı geçen hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden ise bilgi ve gereğinin takdiri amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) yazı gönderilmiştir. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
ABD'den İran'a dikkat çeken mesaj: Kapı hâlâ açık

ABD'den İran'a açık kapı: Masaya dönün
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali
Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu

Komşuları evinin önünde buldu! 55 yaşındaki adamın acı sonu
Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Öğretmen anne ölmüştü! 3 aylık bebeğinden de acı haber geldi
Sobayı yakıp uyudular, oda dumanla doldu! Bursa'da yaşlı çift karbonmonoksit gazından hastanelik oldu

Uyandıklarında her yer dumandı! Yaşlı çift hastanelik oldu
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!