Kanada'da Yom Kippur'da sinagog önünde silahlı saldırıda polis ve bir kişi yaralandı

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Kanada'nın Ontario eyaletindeki Belleville kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 2 kişi yaralandı.

ABC News'in haberine göre saldırı, pazar günü Yahudi cemaati üyelerinin Yom Kippur nedeniyle toplandığı sırada Sons of Jacob Sinagogu'nun önünde meydana geldi.

SİLAHLI SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

Belleville Polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 19.00 sıralarında meydana gelen olayda bir polis memuru ile bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALANAN KİŞİNİN ŞÜPHELİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Görgü tanıkları, polis memuru dışında yaralanan kişinin saldırının şüphelisi olduğu yönünde görüş bildirdi. Polis ise bu konuda henüz resmî bir açıklama yapmadı.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, saldırıya neyin yol açtığına ilişkin bilgi paylaşmadı. Sinagogun veya Yahudi cemaatinin doğrudan hedef alınıp alınmadığı da henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA