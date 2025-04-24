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Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

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Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir gösteri büyük tepki çekti. Konuya ilişkin belediye, yetkililerin görevden alındığını açıklarken, İçişleri Bakanlığı ise mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Balıkesir Altıeylül Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sebebiyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte sahne alan bir kadının yaptığı gösteri büyük tepki çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Altıeylül Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kültür müdürünün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur.

Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır.

Altıeylül Belediyesi olarak, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

VALİLİK, MÜFETTİŞ TALEP ETTİ

Tepki çeken gösteriyle ilgili bir açıklamada Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yapılan açıklamada "Çocuklarımızın bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir" denildi.

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Valiliğin müfettiş talebi sonrası, İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Balıkesir Altıeylül'de düzenlenen ve genel ahlaki değerlerle bağdaşmayan gösteriyi şiddetle kınıyoruz. 23 Nisan ruhuna uygun olmayan bu olayla ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Etkinlikler
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıSelim Demir:

cehape kılasiği

Yorum Beğen921
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Haber Yorumlarıgirilmez:

denize dökmemişiz demek ki isim değişikliği yapıp aramıza katılanlar olmuş

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Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

İllâ Edep İllâ Ebep.Var mı başka söylenecek söz !

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Tamda 23 nisana yakisir bir gösteri istedikleride bu zaten

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp yapınca normal onlar da Ahlak edep sıkıntısı yok

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

""KÜLTÜR MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMIŞ""...... kültür müdürünün görevden alınması yetmez... "ÇÖP KUTUSUNA ATILMASI" gerekir.................. "UTANMA İMANDAN GELİR" Hz. Muhammed (s.a.v)..........

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Gazze de bebekler çocuklar ölürken Türkiye de 23 Nisan kutlamaları olmaması gerekirdi. Bu seneki 23 Nisan hiç iyi gelmedi bizlere.

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Haber Yorumlarıali tartan:

Belediyenin haberi yokmuş ki canım abartmasak mı ki ??

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Haber YorumlarıGürsel:

Belediyenin bu etkinlikte nasıl haber olmaz başkan nerede Türk gelenek ve Göreneklerine aykırı olan bu durum şiddete kınıyorum bu organizasyonu yapanların ve başkanın bu işten sorumlu olduğunu düşünüyorum hakkında cezai işlem uygulamasını istiyorum.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

kadın ve çocukları böyle sevmek

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