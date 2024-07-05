Baştan sona Sinan Ateş davası! Sinan Ateş davasında ismi geçenler kim? Sinan Ateş suikasta mı uğradı? Sinan Ateş davası nedir?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi dün görüldü. 22 sanıklı davada Ayşe Ateş, hakim karşısında MHP'li yöneticilerin isimlerini verdi. Böylelikle 4 isim mahkeme tutanaklarına da geçmiş oldu. Peki, Sinan Ateş davasında isim geçen isimler kim? Sinan Ateş suikasta mı uğradı?

SİNAN ATEŞ OLAYI NE ZAMAN, NASIL OLDU?

Saldırı sırasında Ateş'in yanında olan ve olayda yaralanan müşteki Selman Bozkurt dinlendi. Ateş'in öğrencisi Ahmet Keçik'le birlikte camiye gitmek için Çukurambar'daki ofisten ayrıldıklarını anlatan Bozkurt, "Abim, 'Sosyal medyada yine başladılar. Bana saldırabilirler, sağa sola iyi bakın' diye telkinde bulundu. Camiye gittiğimizde başıyla işaret ederek yanına çağırdı ve 'Şu silahın birini al, namaz kılarken rahatsız edecek' dedi. Ben de aldım belime taktım." diye konuştu. Bozkurt, olay anını şu sözlerle anlattı: "Arabaların arasından şahıs çömelir vaziyette abimin karşısına çıktı ve art arda ateş etmeye başladı. Şahıs sürekli atış halindeydi. Silahı zar zor çıkardım ve arabanın diğer tarafından dolanıp havaya bir iki el ateş ettim. Abimi yerde o vaziyette görünce dizlerimin üzerine yığıldım. Olayın şokundaydık. Sonrasında Ahmet, 'Silah kurulu, yaralısın ver, bir şey olur' deyip silahı aldı. Sonra ayrı ambulanslarla hastaneye götürdüler. Bir haftaya yakın yoğun bakımda kaldım. Kendisi yoğun tehdit ve hakaretlere maruz kalıyordu. Kendisi bu durumdan çok mustaripti."

SİNAN ATEŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sinan Ateş

SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den oğlunun katilini bulmasını isteyen Ateş, "Oğlum kaç sefer çelik yelekle geldi bilemezsiniz. Benim 38 yaşındaki gelinim neden çelik yelekle geziyor? Ben bu mahkemenin sonucunu görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum ama kimin zerre dahli varsa Allah bin beterini yaşatsın. Kısasa kısas istiyorum, kanıma kan istiyorum." ifadelerini kullandı. Duruşmaya, bugün de devam edilecek.

AYŞE ATEŞ KİMDİR?

Ayşe Ateş'in yaşı, memleketi ve eğitim hayatı hakkında internette bilgi bulunmuyor. Ancak, uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen olarak görev yaptığı biliniyor. İki çocuk annesi olan Ayşe Ateş, yeni yasama döneminde Meclis'te İYİ Parti Grup danışmanı olarak görev aldı.

Sinan Ateş- Ayşe Ateş ve kızları

AYŞE ATEŞ KİMLERİN İSMİNİ VERDİ?

MHP'li yöneticilerin isimlerini veren Ayşe Ateş "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan bu tehditler başladığında bana 'Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz'a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış" dedi.

Ayşe Ateş

OLCAY KILAVUZ KİMDİR?

18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Niğde'de tamamladı. Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesinden mezuniyetinin ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu. Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur ve Spor Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012'den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan vekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığına atandı. Halen Genel Başkanlık vazifesini devam ettirmektedir.

Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Olcay Kılavuz aktif görevine devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sn. Dr. Devlet Bahçeli tarafından 24 Haziran 2018 seçimleri için Mersin'den 1. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.

Olcay Kılavuz

AHMET YİĞİT YILDIRIM KİMDİR?

Ahmet Yiğit Yıldırım 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincan İliç İlçesi nüfusuna kayıtlıdır. Lisans Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünde tamamladı. Hollanda Saxion Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine devam etmektedir.

Ülkü Ocakları ile tanışması İlköğretim yıllarında gerçekleşti. Fatih Cerrahpaşa Ülkü Ocaklarında Ortaöğretim Teşkilatlarında aktif görev aldı. Üniversite eğitimi sırasında Ülkü Ocakları Beykent Üniversitesi Teşkilat Başkanlığı görevini başarıyla gerçekleştirdi. Ardından İstanbul Ülkü Ocakları Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2013 Mayıs ayında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz tarafından İstanbul Darüzziyafe'de gerçekleştirilen devir teslim töreni ile İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevine getirildi.

2017 Aralık ayında gerçekleştirilen devir teslim töreni ile İstanbul Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini devretti. 18 Mart Olağan Kurultayı'nda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirildi. 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 3.Bölge 4.sıra Milletvekili Adayı olarak gösterildi.

Ahmet Yiğit Yıldırım

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

İzzet Ulvi Yönter, 11 Mayıs 1976'da Emirdağ'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni ve tarih bölümünü bitirmiş, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını ve Gazi ve Anadolu Üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalışmıştır. 25, 26, 27 ve 28. dönem İstanbul Milletvekili ve MHP Genel Başkan yardımcısıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Sayıştay üyesi Meltem Yılmaz Yönter ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

İzzet Ulvi Yönter

SEMİH YALÇIN KİMDİR?

Edip Semih Yalçın, 26 Mart 1958 yılında Gemerek'te doğdu. Türk akademisyen, siyasetçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan yardımcısıdır. Yalçın, 2011 Türkiye genel seçimlerinde MHP Gaziantep milletvekili olarak meclise girmiştir. Üniversite hayatına 1975 yılında ODTÜ Gaziantep Mühendislik Fakültesinde başlamıştır. 1975-1978 yılları arasında Gaziantep'te Makine Mühendisliği öğrenimi gören Semih Yalçın, Gaziantep Ülkü Ocakları İl Sekreteri olarak görev yapmıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur.

Gazi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik hayata girmiş, 1990 yılında doktor unvanını almış, 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak atanmış, aynı fakültede doçent ve profesör olmuştur. Dekan Yardımcılığı (1996-1997), Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2001-2004), Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı (2002-2005) görevlerinde bulunmuştur. Çok sayıda yayınlanmış makalesi ve 4 kitabı bulunmaktadır. 1999-2001 yılları arasında ise Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür.