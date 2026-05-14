Başkan Gülpınar: Kamu kaynaklarını verimli kullanıyoruz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Karaköprü ilçesine bağlı Büyükördek, Köprülük, Akçahisar, Büyükçömlek, Yeniköy ve Yarımtepe mahallelerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik grup yolu sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını önceliklendiren hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

14 KİLOMETRELİK GRUP YOLU MODERN ULAŞIMA KAVUŞTU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yarımtepe grup yolunda sıcak asfalt serimi tamamlandı. Modern iş makineleri ve teknik ekipmanlarla gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yolun uzun yıllar güvenli ulaşım sağlayacak standartlara ulaştırıldığı belirtildi.

Tamamlanan projeyle birlikte Şanlıurfa–Adıyaman Devlet Yolu ile Bozova–Hilvan Devlet Yolu arasında sıcak asfalt konforunda doğrudan bağlantı sağlandı. Bölgedeki mahalle sakinleri için önemli bir ulaşım avantajı sunan yatırımın, hem günlük yaşamı kolaylaştıracağı hem de kırsal ulaşım ağını güçlendireceği ifade edildi. Yetkililer, yolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşım güvenliği ve sürüş konforunun önemli ölçüde arttığını kaydetti.

BAŞKAN GÜLPINAR: “BÜTÜN YOLLARI KISA SÜREDE BİTİRMEK GERÇEKÇİ DEĞİL”

Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, vatandaşlar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Yol boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Gülpınar, Şanlıurfa genelinde yol yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Başkan Gülpınar, “Şanlıurfa çok büyük bir şehir. 1475 köyümüz var ve hizmet bekleyen yüzlerce yerleşim alanı bulunuyor. Özellikle son yağışların ardından birçok bölgede yeniden yol ihtiyacı oluştu. Personel, bütçe ve mevcut şartlar açısından baktığımızda bütün yolları iki yılda bitireceğim demek gerçekçi olmaz” ifadelerini kullandı. Yağışlı hava koşulları ve artan maliyetlerin bazı projelerde gecikmelere neden olduğunu belirten Gülpınar, çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

“KAMU KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANARAK YATIRIM YAPIYORUZ”

Başkan Gülpınar konuşmasının devamında, yatırımlarda siyasi ayrım gözetmeden hareket ettiklerini belirterek kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Gülpınar, en fazla kullanılan ve ihtiyaç duyulan güzergahlara öncelik verdiklerini ifade ederek, “Bugün burada yapılan çalışma bunun en açık göstergesidir. Bu yol hem milli servet açısından tasarruf sağlayacak hem de vatandaşlarımızın ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek” dedi.

Mahalle muhtarları ise yıllardır beklenen yol çalışmasının tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gülpınar’a teşekkür etti. Muhtarlar, yenilenen yol sayesinde vatandaşların artık daha rahat ve güvenli ulaşım sağlayabileceğini ifade etti. Tamamlanan asfalt yatırımıyla birlikte kırsal mahallelerde yaşam kalitesinin artırılması ve ulaşım ağının daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü