Başkan Altay, Antalya Diplomasi Forumu'nda Düzenlenen 'Küresel Meseleler İçin Yerel Yaklaşımlar' Paneline Katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katıldığı 3. Antalya Diploması Forumu kapsamında UCLG ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Küresel Meseleler İçin Yerel Yaklaşımlar" oturumuna katıldı. Başkan Altay panelde her türlü afet ve savaş durumunda şehirlerin birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak dirençli şehirler oluşturmanın yerel yöneticilerin en önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu söyledi. Forumun Türkiye'nin son dönemde oluşturduğu en önemli diplomatik markalardan birisi haline geldiğini de belirten Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG olarak forumda ilk kez bu yıl yerel yönetimlerle ilgili bir gündem oluşturduk. Burada belediye başkanlarımızla yerel gündemin küresele gündeme aktarılmasıyla ilgili ciddi bir panel gerçekleştirdik. Yerel meselelerin tüm dünyada konuşulması konusunda UCLG Başkanı olarak rol almaya devam edeceğiz" dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Diploması Forumu kapsamında UCLG ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Küresel Meseleler İçin Yerel Yaklaşımlar" paneline katıldı.

NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışına katıldığı 3. Antalya Diplomasi Forumu ; 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci ve 147 ülkeden temsilciyi ağırlıyor.

"ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERLERİNDEN BİRİSİ HALİNE GELDİ"

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da forum kapsamında düzenlenen "Küresel Meseleler İçin Yerel Yaklaşımlar" paneline katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumun Türkiye'nin marka değerlerinden birisi haline geldiğini belirten Başkan Altay, Konya Büyükşehir ve UCLG olarak bu yıl ilk kez yerel yönetimlerle ilgili bir panelle programa dahil olduklarını dile getirerek, diplomasinin yerelleşmesinin çok önemli ve kıymetli olduğunu forumda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Altay 'dan Dirençli Şehirler Vurgusu

Forumda yaptığı konuşmada şehirlerin dirençli hale getirilmesi vurgusu yapan Başkan Altay, "Yerel yöneticilerin bir dezavantajı var. Biz dünyada oluşan krizlerin aslında karar vericileri değiliz. Savaşlara biz karar vermiyoruz, iklim değişikliğinin oluşma nedenlerine biz karar vermiyoruz ama buradan çıkan sonuçlar şehrimizde yaşayan insanları doğrudan etkiliyor. Global dünyada aslında şehir yöneticileri olarak zorluğumuz bu yaşanan olayların karar vericileri olmadığımız halde şehrimizde yaşanan krizlere karşı şehrimizi dirençli hale getirmek. Onun için yerel yönetimlerin diplomaside yer almasının çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Dirençli şehirler oluşturabilmenin şehirlerin en önemli gündemlerinden birisi olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, "Çünkü ülkemiz ve dünya birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Depremler, iklim değişikliğinin şehirlerimiz üzerindeki etkileri, yaşanan savaşlar ve bunların bütün etkilerini şehirler olarak bizler yaşıyoruz. Özellikle 11 ilimizi etkileyen depremde fark ettik ki yerel yöneticilerin en önemli gündeminin şehirleri dirençli hale getirmek. Çünkü bu şehirde yaşayan insanların bütün sorumluluğunu biz taşıyoruz. Onun için her tülü afete karşı öncelikle şehirlerimizi dirençli hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Şehirlerimizin finansa ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler bulacağız."

Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ben bu dirençli şehirler meselesini iki bağlamda incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Bir, afet öncesinde yapmamız gerekenler, iki, afet sırasında yardımlaşma ve dayanışma. Afet öncesi yapılması gerekenler her şehrin kendine göre risk haritalarını oluşturarak en sorunlu alandan başlayarak çözümler üretmemiz gerekiyor. Bazı şehirlerin depremle ilgili öncelikleri olurken bazı şehirlerin tsunamiyle ilgili, bazı şehirlerin kuraklıkla, bazı şehirlerin aşırı yağışlarla ilgili sorunları var. Dolayısıyla bunun için hızlıca çözümler üretmemiz gerekiyor. Şehirlerin buna hazır olması için aslında ulaşmamız gereken şey, finans kaynağı. Bence hepimizin yapması gereken şey, şehirlerimizin bu finansa ulaşmasını kolaylaştıracak çözümler ve yollar bulmak. Çok güzel fikirleriniz olabilir, çok güzel projeleriniz olabilir ama bunu eğer gerçekleştirmek istiyorsanız finansa ihtiyacınız var. Dolayısıyla özellikle şehirlerin afetlere hazırlanması konusunda global sistemin ekonomik olarak şehirleri desteklemesi konusunda çok daha fazla inisiyatif ve rol alması gerekiyor."

"Tüm aferlere karşı birlikte hareket etmek zorundayız."

Tüm afetlere karşı birlikte hareket etmeyi, sorunları birlikte çözmeyi de başarmak zorunda olduklarını kaydeden Başkan Altay, "Afet öncesi yapmamız gerekenlerin listesi her şehir için belki farklı farklı ama afet sırasında büyük bir dayanışmanın dünyanın gösterdiğini de mutlulukla izliyoruz. Özellikle Türkiye'de yaşanan depremde dünyanın birçok ülkesinden ve birçok şehirden arama-kurtarma başta olmak üzere çok sayıda yardım aldık, bunun da büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bir problem yaşadığınızda dostlarınızı yanınızda hissetmek çok önemli. Onların sadece varlığı bile önemli. Onun için şehirlerin bu konuda da birbiriyle iletişim halinde olması ve bu tür durumlara hazırlıklı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Umuyorum ki birlikteliğimiz artarak devam edecek."

Dünyanın savaşların yaşandığı bir dönemde olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, "Rusya-Ukrayna arasında yaşananlar Ukrayna'nın birçok şehrini neredeyse haritadan sildi. Yine Gazze'de yaşananlar. Hem Filistinlilere duyduğumuz saygıyı, onların mücadelesine desteğimizi, yaşanan katliamın insanlık tarihi için kara bir leke olduğunu ifade etmek hem de diğer konularda şehirlerin gündemini taşımak zorundayız. Bu anlamda bu tür platformların çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu birlikteliğimiz artarak devam edecektir" açıklamalarını yaptı.

Moderatörlüğünü UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz'ın yaptığı panelde; Filistin Ramallah Belediye Başkanı İssa Kassis, Güney Afrika Cumhuriyeti Johannesburg Belediye Başkanı Kabelo Gwamanda, Güney Afrika Yerel Yönetim Birliği (SALGA) ve UCLG Eş Başkanı Bekhe Stofile ile Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Genel Sekreteri Fabrizio Rossi de panelde konuşmalar yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka da Başkan Altay'ın konuşma yaptığı "Küresel Meseleler İçin Yerel Yaklaşımlar" panelini takip etti.

"Yerel meselelerin tüm dünyada konuşulması konusunda UCLG başkanı olarak rol almaya devam edeceğiz"

Panel sonrası toplantıyı değerlendiren Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi ve UCLG olarak forumda ilk kez bu yıl yerel yönetimlerle ilgili bir gündem oluşturduklarının altını çizerek, "Burada belediye başkanlarımızla yerel gündemin küresele gündeme aktarılmasıyla ilgili ciddi bir panel gerçekleştirilmiş oldu. Yerel meselelerin tüm dünyada konuşulması konusunda UCLG Başkanı olarak rol almaya devam edeceğiz. Ayrıca Antalya Diplomasi Forumu'nu, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak partnerliğini bu yıl gerçekleştirerek, Rumi Dreams'i tüm dünyadan gelen misafirlerimize Hazreti Mevlana'nın öğretilerini tanıtılması konusunda bir tanıtım aracına dönüştürdük. Herhalde en çok ziyaret edilen alanlardan birisi oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda şehrimizi temsil etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Başkan Altay, Emine Erdoğan Hanımefendi İle Görüştü

Başkan Altay, Antalya Diploması Forumu'na konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'yle de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Altay, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni de gezerek sergiyi inceledi.

"RUMİ DREAMS" Sergisi En Çok İlgi Gören Alanlardan Oldu

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sanatçı Refik Anadol'un Mevlana'nın hayatından esinlenerek hazırladığı "Rumi Rüyaları" (Rumi Dreams) sergisi de Antalya Diplomasi Forumu'na renk katıyor. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan "Rumi Dreams" sergisi foruma katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan birisi oluyor.