Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Her hafta yeni bölümü ile seyircisi ile buluşan Bahar dizisi beğenilerek izleniyor. Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ BAHAR KİM?

Bahar Yavuzoğlu, (Demet Evgar) hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış genç bir kadın olan Bahar, büyük hayallerle tıp okumuş , yaşadığı bir kırılma noktasıyla ev hanımı olmuştur. Her günü birbirinin aynısı olan Bahar, hayatın ona getireceği zorlu bir sınavla bambaşka bir hikayenin başrolü olacak ve yeniden doğacaktır! Mesleğine geri dönerken hem zorlu mücadelelerle hem de hayatıyla ilgili büyük sırlarla karşılaşacaktır.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar, 19 Mayıs 1980 yılında Manisa'da doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu. Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda 'Aşk Çemberi' adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı.

2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

"Aslı ile Kerem", "Bütün Çocuklarım" ve "Emret Komutanım" adlı televizyon dizilerinin yanı sıra "Banyo", "Beyza'nın Kadınları" isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri'nde" rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.

İlk olarak Türkmax'te yayınlanmakta olan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırmaktaydı. Kısa bir aradan sonra Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 1 erkek 1 kadın adlı televizyon dizisi isim değişikliğine giderek 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk ve ardından 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk olarak devam etmektedir. Özgü Namal'ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreli bulundu.

Filmografi

Yedi Numara (2000) Yeliz

Aslı ile Kerem (2002) Yeliz

Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya

Çınaraltı (2003) Nilüfer

Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan

Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem

Banyo (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker

Erkekler Ağlamaz (2006)

Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep

Güneşi Gördüm (2009) Havar

2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke

2010 Vay Arkadaş Nil

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin

2015 Yok Artık! Ceyda

2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)

Tiyatro Oyunları

39 Basamak

Anna Kareninna

Geca Mevsimi

Ayşegül Hindistan'da

Takanlar ve Takılanlar

Aşk Çemberi

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Ödülleri