Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında?
Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi, Bahar karakterini canlandıran kim ve Bahar'ın gerçek adı ne merak ediliyor. Bahar dizinin baş karakteri olan Bahar'ın hayat hikayesi seyircinin dikkatini çekiyor. Peki, Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında?
Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Her hafta yeni bölümü ile seyircisi ile buluşan Bahar dizisi beğenilerek izleniyor. Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…
BAHAR DİZİSİ BAHAR KİM?
Bahar Yavuzoğlu, (Demet Evgar) hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış genç bir kadın olan Bahar, büyük hayallerle tıp okumuş , yaşadığı bir kırılma noktasıyla ev hanımı olmuştur. Her günü birbirinin aynısı olan Bahar, hayatın ona getireceği zorlu bir sınavla bambaşka bir hikayenin başrolü olacak ve yeniden doğacaktır! Mesleğine geri dönerken hem zorlu mücadelelerle hem de hayatıyla ilgili büyük sırlarla karşılaşacaktır.
DEMET EVGAR KİMDİR?
Demet Evgar, 19 Mayıs 1980 yılında Manisa'da doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusu. Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa'daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda 'Aşk Çemberi' adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı.
2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
"Aslı ile Kerem", "Bütün Çocuklarım" ve "Emret Komutanım" adlı televizyon dizilerinin yanı sıra "Banyo", "Beyza'nın Kadınları" isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri'nde" rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde Havar karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaşmıştır. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynamıştır.
İlk olarak Türkmax'te yayınlanmakta olan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırmaktaydı. Kısa bir aradan sonra Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 1 erkek 1 kadın adlı televizyon dizisi isim değişikliğine giderek 1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk ve ardından 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk olarak devam etmektedir. Özgü Namal'ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreli bulundu.
Filmografi
- Yedi Numara (2000) Yeliz
- Aslı ile Kerem (2002) Yeliz
- Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya
- Çınaraltı (2003) Nilüfer
- Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan
- Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem
- Banyo (2005)
- Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker
- Erkekler Ağlamaz (2006)
- Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep
- Güneşi Gördüm (2009) Havar
- 2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke
- 2010 Vay Arkadaş Nil
- 2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin
- 2015 Yok Artık! Ceyda
- 2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)
Tiyatro Oyunları
39 Basamak
- Anna Kareninna
- Geca Mevsimi
- Ayşegül Hindistan'da
- Takanlar ve Takılanlar
- Aşk Çemberi
- Kadınlar da Savaşı Yitirdi
Ödülleri
- 10. Afife Tiyatro Ödülleri (2005) - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Gece Mevsimi
- Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi
- Lions Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi