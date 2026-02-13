Bad Bunny'nin Super Bowl kombininde Türkiye imzası

Dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da sahne alan Bad Bunny, performansının yanı sıra stiliyle de gündem oldu. Ünlü rapçinin sahnede tercih ettiği Zara imzalı kombin, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KOMBİNİNDEKİ TÜRKİYE DETAYI

Zara'nın tüm ürünlerinin Türkiye'de üretilmediği biliniyor. Ancak bu özel kombin için yapılan incelemeler, dikkat çekici bir gerçeği ortaya koydu. Ürün kodları, koleksiyon eşleşmeleri ve Inditex'in tedarikçi şeffaflık raporları üzerinden yapılan doğrulamalara göre, sahnede giyilen parçaların üretim süreci Türkiye'ye uzanıyor.

ÜRETİMİN ADRESİDİYARBAKIR VE BATMAN

Bad Bunny'nin giydiği Zara imzalı gömlek ve üst grup ürünlerin, Diyarbakır'da üretim yapan Filteks Moda tesislerinde hazırlandığı belirlendi. Kombinde yer alan pantolon ve örme ürünlerin ise Batman ve Malatya'da tesisleri bulunan Trikotek Tekstil tarafından üretildiği öğrenildi.

TÜRK TEKSTİLİ DÜNYA SAHNESİNDE

Milyonların izlediği Super Bowl sahnesinde sergilenen bu kombin, Türk tekstil sektörünün küresel moda devleriyle olan güçlü iş birliğini ve uluslararası ölçekteki üretim kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi.