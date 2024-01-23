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B ile başlayan kelimeler nelerdir? B harfi ile başlayan kelimeler listesi! B ile başlayan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 harfli kelimeler!

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Sizlere alfabetik olarak A'dan Z'ye tüm harfler ile başlayan kelimeleri paylaşacağız. Bu kelimeler ile kelime haznenizi geliştirebilir ve genel kültür vb. sorularda kullanabilirsiniz. Gerek 2 harfli gerekse 10 harfli B ile başlayan kelimelerin tamamına haberimizden bakabilirsiniz. İşte karşınızda 2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 harfli B ile başlayan tüm kelimeler listesi!

B ile başlayan kelimelere mi ihtiyacınız oldu. O zaman doğru yerdesiniz. Gerek isim-şehir oyunu oynarken gerekse genel kültür sorularında B ile başlayan uzun veya kısa kelimeler merak konusu olabiliyor. Sizler için Türkçe dilimizde yer alan B ile başlayan kısa, orta ve uzun kelimeleri derledik.

B İLE BAŞLAYAN KELİMELER LİSTESİ

B harfi ile başlayan birçok kelime vardır. Şimdi sizlere 2 harfli B ile başlayan kelimeler, 3 harfli B ile başlayan kelimeler, B ile başlayan 4 harfli kelimeler, B ile başlayan 5 harfli kelimeler, B ile başlayan 6 harfli kelimeler, B ile başlayan 7 harfli kelimeler, B ile başlayan 8 harfli kelimeler, B ile başlayan 9 harfli kelimeler, B ile başlayan 10 harfli kelimeler, B ile başlayan 11 harfli kelimeler, B ile başlayan 12 harfli kelimeler, B ile başlayan 13 harfli kelimeler, B ile başlayan 14 harfli kelimeler, B ile başlayan 15 harfli kelimeler, B ile başlayan 16 harfli kelimeler, B ile başlayan 17 harfli kelimeler, B ile başlayan 18 harfli kelimeler, B ile başlayan 19 harfli kelimeler, B ile başlayan 20 harfli kelimeler vb. kelimeler nelerdir farklı başlıklar altında açıklayalım.

B İLE BAŞLAYAN 2 HARFLİ KELİMELER

BE, BU

B İLE BAŞLAYAN 3 HARFLİ KELİMELER

BİS, BAÇ, BAD, BAĞ, BAL, BAN, BAP, BAR, BAS, BAŞ, BAT, BAV, BAY, BAZ, BED, BEJ, BEK, BEL, BEN, BEŞ, BET, BEY, BEZ, BİN, BİR, BİT, BİZ, BOA, BOK, BOL, BOM, BOP, BOR, BOŞ, BOT, BOY, BOZ, BÖĞ, BÖN...

B İLE BAŞLAYAN 4 HARFLİ KELİMELER

BICI, BABA, BABİ, BACA, BACI, BADE, BADİ, BAĞA, BAĞI, BAHT, BAKI, BAKİ, BAKS, BALA, BALE, BALO, BANA, BANİ, BANK, BANT, BARA, BARI, BARİ, BARK, BARO, BASI, BATI, BATİ, BAYİ, BAZA, BAZI, BEBE, BEİS, BEKA, BELA, BELİ, BENT, BERE, BERİ...

B İLE BAŞLAYAN 5 HARFLİ KELİMELER

BABAÇ, BABAİ, BACAK, BAÇÇI, BADAS, BADAT, BADEM, BADIÇ, BADİK, BADYA, BAFRA, BAGAJ, BAGET, BAĞAN, BAĞCI, BAĞDA, BAĞIL, BAĞIM, BAĞIN, BAĞIR, BAĞIŞ, BAĞIT, BAĞLI, BAHAİ, BAHAR, BAHÇE, BAHİR, BAHİS, BAHRİ, BAKAÇ, BAKAM, BAKAN, BAKIM, BAKIR, BAKIŞ, BAKİR, BAKLA, BAKMA, BALAR, BALAT...

B İLE BAŞLAYAN 6 HARFLİ KELİMELER

BABACA, BABALI, BADANA, BADEHU, BADELİ, BADEMA, BADİRE, BADİYE, BAĞCIK, BAĞDAŞ, BAĞDAT, BAĞICI, BAĞLAÇ, BAĞLAM, BAĞLIK, BAĞNAZ, BAĞRIŞ, BAĞSIZ, BAHANE, BAHŞİŞ, BAHTLI, BAKARA, BAKAYA, BAKICI, BAKİRE, BAKİYE, BAKKAL, BAKLAN, BAKMAK, BAKRAÇ, BALAMA, BALANS, BALAST, BALATA, BALAYI, BALBAL, BALÇAK, BALÇIK, BALDIR, BALDIZ...

B İLE BAŞLAYAN 7 HARFLİ KELİMELER

BABACAN, BABACIK, BABACIL, BABAÇKO, BABADAĞ, BABAEVİ, BABAKÖŞ, BABALIK, BABASIZ, BABIALİ, BABİLİK, BACAKLI, BACANAK, BACASIZ, BACILIK, BADEMCİ, BADEMLİ, BADEMSİ, BADERNA, BAGETLİ, BAĞDADİ, BAĞDAMA, BAĞIMLI, BAĞINTI, BAĞIRMA, BAĞIRTI, BAĞIŞÇI, BAĞIŞIK, BAĞITÇI, BAĞITLI, BAĞLAMA, BAHADIR, BAHARAT, BAHARCI, BAHARLI, BAHÇECİ, BAHÇELİ, BAHİSÇİ, BAHNAME, BAHRİYE...

B İLE BAŞLAYAN 8 HARFLİ KELİMELER

BABAANNE, BABAESKİ, BABAİLİK, BABAYANİ, BACABAŞI, BACAKLIK, BACAKSIZ, BAÇÇILIK, BADANACI, BADANALI, BADEMCİK, BADEMLİK, BADEMSİZ, BADISABA, BADİRELİ, BAĞBOĞAN, BAĞCIKLI, BAĞCILAR, BAĞCILIK, BAĞDAMAK, BAĞDAŞIK, BAĞDAŞIM, BAĞDAŞMA, BAĞILDAK, BAĞILLIK, BAĞIMSIZ, BAĞIRDAK, BAĞIRGAN, BAĞIRMAK, BAĞIRSAK, BAĞIRTMA, BAĞITSIZ, BAĞKESEN, BAĞLAÇLI, BAĞLAMAK, BAĞLANAK, BAĞLANIM, BAĞLANIŞ, BAĞLANMA, BAĞLANTI...

B İLE BAŞLAYAN 9 HARFLİ KELİMELER

Haberler.com ile 9 harfli kelimelere devam ediyoruz.

BABACANCA, BABACILIK, BABAFİNGO, BABALANMA, BABAYİĞİT, BADANASIZ, BADİKLEME, BADİRESİZ, BADMİNTON, BAĞCIKSIZ, BAĞDALAMA, BAĞDAŞMAK, BAĞDAŞMAZ, BAĞICILIK, BAĞIMLAMA, BAĞINTICI, BAĞINTILI, BAĞIRTKAN, BAĞIRTLAK, BAĞIRTMAK, BAĞIŞLAMA, BAĞITLAMA, BAĞLAMACI, BAĞLAMSAL, BAĞLANMAK, BAĞLAŞMAK, BAĞLATMAK, BAĞLAYICI, BAĞNAZLIK, BAĞRIKARA, BAĞRILMAK, BAĞRIŞMAK, BAHANESİZ, BAHARATÇI, BAHARATLI, BAHRİYELİ, BAHSETMEK, BAHŞETMEK, BAHTLILIK, BAKABİLME...

B İLE BAŞLAYAN 10 HARFLİ KELİMELER

BABACANLIK, BABALANMAK, BABASIZLIK, BACAKKIRAN, BACANAKLIK, BACKGROUND, BADANALAMA, BADEMCİLİK, BADİKLEMEK, BADİKLEŞME, BAĞDALAMAK, BAĞDAŞILMA, BAĞIMLAMAK, BAĞIMLAŞMA, BAĞIMLILIK, BAĞIŞÇILIK, BAĞIŞIKLIK, BAĞIŞLAMAK, BAĞIŞLANIŞ, BAĞIŞLANMA, BAĞIŞLATIŞ, BAĞIŞLATMA, BAĞIŞLAYIŞ, BAĞITLAMAK, BAĞITLANIŞ, BAĞITLANMA, BAĞITLAŞMA, BAĞITLAYIŞ, BAĞLAMALIK, BAĞLANTILI, BAĞLAŞIMLI, BAĞLILAŞIK, BAĞLILAŞIM, BAĞLILAŞMA, BAHADIRLIK, BAHARATSIZ, BAHÇECİLİK, BAHÇELİKLİ, BAHÇESARAY, BAHÇIVANLI...

B İLE BAŞLAYAN 11 HARFLİ KELİMELER

BABAANNELİK, BABAYANİLİK, BABAYİĞİTÇE, BACAKKALEMİ, BADANACILIK, BADANALAMAK, BADANALANMA, BADANALATMA, BADİKLEŞMEK, BAĞDAŞIKLIK, BAĞDAŞILMAK, BAĞDAŞTIRMA, BAĞIMLAŞMAK, BAĞIMSIZLIK, BAĞIRABİLME, BAĞIRGANLIK, BAĞIRIVERME, BAĞIŞLANMAK, BAĞIŞLATMAK, BAĞIŞLAYICI, BAĞITLANMAK, BAĞITLAŞMAK, BAĞLANTISIZ, BAĞLAŞIKLIK, BAĞLAŞIMSIZ, BAĞLILAŞMAK, BAĞNAZLAŞMA, BAĞRIŞTIRMA, BAHÇIVANLIK, BAHÇIVANSIZ, BAHTİYARLIK, BAKILABİLME, BAKIMSIZLIK, BAKINABİLME, BAKIRLAŞMAK, BAKIŞABİLME, BAKIŞIVERME, BAKLAÇİÇEĞİ, BAKLAGİLLER, BALÇIKLAŞMA...

B İLE BAŞLAYAN 12 HARFLİ KELİMELER

BABACANLAŞMA, BABAYİĞİTLİK, BADANALANMAK, BADANALATMAK, BAĞDAŞABİLME, BAĞDAŞMAZLIK, BAĞDAŞTIRICI, BAĞDAŞTIRMAK, BAĞIMLILAŞMA, BAĞINTICILIK, BAĞINTILILIK, BAĞIRABİLMEK, BAĞIRIVERMEK, BAĞIRTABİLME, BAĞIŞLAMAMAK, BAĞIŞLATILMA, BAĞLAMACILIK, BAĞLANABİLME, BAĞLANIVERME, BAĞLATABİLME, BAĞLAYABİLME, BAĞLAYICILIK, BAĞLAYIVERME, BAĞNAZLAŞMAK, BAĞRIŞABİLME, BAĞRIŞTIRMAK, BAHARATÇILIK, BAHÇELİEVLER, BAHSEDEBİLME, BAHŞEDEBİLME, BAKILABİLMEK, BAKINABİLMEK, BAKIŞABİLMEK, BAKIŞIVERMEK, BAKLAVACILIK, BAKTERİKIRAN, BAKTERİYOLOG, BAKTIRABİLME, BALABANLAŞMA, BALÇIKLAŞMAK...

B İLE BAŞLAYAN 13 HARFLİ KELİMELER

BABACANLAŞMAK, BABALANABİLME, BAĞDAŞABİLMEK, BAĞDAŞIKLAŞMA, BAĞDAŞTIRILMA, BAĞDAŞTIRMACI, BAĞIMLILAŞMAK, BAĞIMSIZLAŞMA, BAĞIRTABİLMEK, BAĞIŞLATILMAK, BAĞLANABİLMEK, BAĞLANIVERMEK, BAĞLANTILILIK, BAĞLATABİLMEK, BAĞLAYABİLMEK, BAĞLAYIVERMEK, BAĞRIŞABİLMEK, BAHSEDEBİLMEK, BAHŞEDEBİLMEK, BAKIŞIMSIZLIK, BAKTERİGİLLER, BAKTERİYOLOJİ, BAKTIRABİLMEK, BALABANLAŞMAK, BALIKLANDIRMA, BANDIRABİLMEK, BANKERZEDELİK, BANTLAYABİLME, BARINDIRILMAK, BARIŞSEVERLİK, BARIŞTIRILMAK, BARİZLEŞTİRME, BASIKLAŞTIRMA, BASİRETSİZLİK, BASİTLEŞTİRME, BASMAKALIPLIK, BASTIRABİLMEK, BASTIRIVERMEK, BASÜBADELMEVT, BAŞASİSTANLIK...

B İLE BAŞLAYAN 14 HARFLİ KELİMELER

BABALANABİLMEK, BAĞDAŞIKLAŞMAK, BAĞDAŞTIRILMAK, BAĞIMSIZLAŞMAK, BAĞIŞLANABİLME, BAĞIŞLATABİLME, BAĞIŞLAYABİLME, BAĞIŞLAYICILIK, BAĞIŞLAYIVERME, BAĞITLANABİLME, BAĞITLAYABİLME, BAĞLANTISIZLIK, BAĞNAZLAŞTIRMA, BAKTERİYOLOJİK, BAKTERİYOSKOPİ, BALDIRPATLATAN, BALIKÇILGİLLER, BALIKESİRLİLİK, BALIKLANDIRMAK, BALTALANABİLME, BALTALAYABİLME, BALTALAYICILIK, BALTALAYIVERME, BALYALAYABİLME, BANTLAYABİLMEK, BARBUNYAGİLLER, BARINDIRABİLME, BARIŞTIRABİLME, BARİZLEŞTİRMEK, BASIKLAŞTIRMAK, BASİTLEŞEBİLME, BASİTLEŞTİRMEK, BASKETBOLCULUK, BAŞDANIŞMANLIK, BAŞDENETMENLİK, BAŞGARDİYANLIK, BAŞKAHRAMANLIK, BAŞKALAŞABİLME, BAŞKALAŞTIRMAK, BAŞKONSOLOSLUK...

B İLE BAŞLAYAN 15 HARFLİ KELİMELER

BAĞDAŞTIRABİLME, BAĞDAŞTIRICILIK, BAĞIMLILAŞTIRMA, BAĞIŞLANABİLMEK, BAĞIŞLATABİLMEK, BAĞIŞLAYABİLMEK, BAĞIŞLAYIVERMEK, BAĞITLANABİLMEK, BAĞITLAYABİLMEK, BAĞNAZLAŞTIRMAK, BAHARATLANDIRMA, BALDIRANŞERBETİ, BALLIBABAGİLLER, BALTALANABİLMEK, BALTALAYABİLMEK, BALTALAYIVERMEK, BALYALAYABİLMEK, BARBARLAŞABİLME, BARINDIRABİLMEK, BARIŞTIRABİLMEK, BASİTLEŞEBİLMEK, BASİTLEŞTİRİLME, BASMAKALIPLAŞMA, BAŞKALAŞABİLMEK, BAŞKALDIRABİLME, BAŞLATILABİLMEK, BAŞTEKNİSYENLİK, BAŞVURULABİLMEK, BATILILAŞABİLME, BATILILAŞTIRMAK, BAYAĞILAŞTIRMAK, BAYRAKLAŞABİLME, BAYRAKLAŞTIRMAK, BAYRAMLAŞABİLME, BECERİKSİZLEŞME, BEDBİNLEŞTİRMEK, BEĞENDİREBİLMEK, BEKLETİLEBİLMEK, BELGEGEÇERLEMEK...

B İLE BAŞLAYAN 16 HARFLİ KELİMELER

BAĞDAŞIKLAŞTIRMA

BAĞDAŞTIRABİLMEK

BAĞDAŞTIRMACILIK

BAĞIMLILAŞABİLME

BAĞIMLILAŞTIRMAK

BAĞIMSIZLAŞTIRMA

BAĞNAZLAŞTIRILMA

BAHARATLANDIRMAK

BARBARLAŞABİLMEK

BARINDIRILABİLME...

B İLE BAŞLAYAN 17 HARFLİ KELİMELER

BAĞDAŞIKLAŞTIRMAK

BAĞDAŞTIRILABİLME

BAĞIMLILAŞABİLMEK

BAĞIMLILAŞTIRILMA

BAĞIMSIZLAŞABİLME

BAĞIMSIZLAŞTIRMAK

BAĞNAZLAŞTIRILMAK

BARINDIRILABİLMEK

BASİTLEŞTİREBİLME

BATILILAŞTIRILMAK...

B İLE BAŞLAYAN 18 HARFLİ KELİMELER

BAĞDAŞTIRILABİLMEK

BAĞIMLILAŞTIRILMAK

BAĞIMSIZLAŞABİLMEK

BASİTLEŞTİREBİLMEK

BELGELENDİREBİLMEK

BELİRGİNLEŞEBİLMEK

BELİRGİNLEŞTİRİLME

BELİRSİZLEŞEBİLMEK

BELİRSİZLEŞTİRİLME

BERRAKLAŞTIRABİLME...

B İLE BAŞLAYAN 19 HARFLİ KELİMELER

BELGELENDİRİLEBİLME

BELİRGİNLEŞTİRİLMEK

BELİRSİZLEŞTİRİLMEK

BERRAKLAŞTIRABİLMEK

BİÇİMLENDİRİLEBİLME

BİÇİMSİZLEŞTİRİLMEK

BİLGİLENDİRİLEBİLME

BİLİNÇLENDİREBİLMEK

BİLİNÇSİZLEŞEBİLMEK

BİLLURLAŞTIRABİLMEK...

B İLE BAŞLAYAN 20 HARFLİ KELİMELER

BAĞIMSIZLAŞTIRABİLME

BAYINDIRLAŞTIRABİLME

BELGELENDİRİLEBİLMEK

BELİRGİNLEŞTİREBİLME

BELİRSİZLEŞTİREBİLME

BİÇİMLENDİRİLEBİLMEK

BİÇİMSİZLEŞTİREBİLME

BİLGİLENDİRİLEBİLMEK

BİLİNÇLENDİRİLEBİLME

BÜTÜNLEŞTİRİLEBİLMEK...

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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