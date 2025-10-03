Aziz İhsan Aktaş, son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından biri haline gelmiştir. Diyarbakır doğumlu olan Aktaş, akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin sahibidir. Ancak, kamu ihalelerine fesat karıştırma, yolsuzluk ve suç örgütü kurma gibi ciddi suçlamalarla gündeme gelmiş ve şirketlerine kayyum atanmıştır. Peki, Aziz İhsan Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Aziz İhsan Aktaş ne iş yapıyor, hangi firmaların sahibi? Aziz İhsan Aktaş'ın hayatına ve mesleğine dair tüm detaylar haberimizde...

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır. Doğum yılına dair kesin bilgiler kamuoyuna açıklanmamıştır. Uzun yıllardır iş dünyasında aktif rol aldığı bilinen Aktaş, özellikle akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin sahibidir. Yönetiminde bulunduğu şirketler arasında Bilginay ve İçkale öne çıkmaktadır.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Aziz İhsan Aktaş'ın doğum yılına dair kesin bilgiler kamuoyuna açıklanmamıştır. Ancak, uzun yıllardır iş dünyasında aktif rol aldığı bilindiğinden, 50'li yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NERELİ?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumludur. Kariyerine Diyarbakır'da başlamış ve zamanla Türkiye genelinde birçok şehirde faaliyet gösteren şirketler kurmuştur.

AZİZ İHSAN AKTAŞ NE İŞ YAPIYOR?

Aziz İhsan Aktaş, akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin sahibidir. Öne çıkan şirketleri arasında Bilginay ve İçkale bulunmaktadır. Bilginay, bakım-onarım, araç kiralama, personel temini ve lojistik hizmetleri sunarken; İçkale, sosyal hizmetler, taşımacılık, inşaat, gıda, turizm ve otomotiv sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

AZİZ İHSAN AKTAŞ FİRMALARI NELERDİR?

Aziz İhsan Aktaş'ın yönetiminde bulunduğu başlıca şirketler şunlardır:

Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi: 2007 yılında Antalya'da kurulan ve 2015'te merkezini Ankara'ya taşıyan bu şirket, bakım-onarım, araç kiralama, personel temini ve lojistik hizmetleri sunmaktadır.

İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık İnşaat Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: 2015 yılında Diyarbakır'da faaliyete geçen bu şirket, İstanbul ve Ankara'da da etkinliğini artırmıştır.

Provek İlaç Kimya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi: İlaç ve kimya sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Vekontek Sağlık Anonim Şirketi: Sağlık sektöründe hizmet vermektedir.

Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi: Atık yönetimi ve mühendislik alanlarında hizmet vermektedir.

Elif LPG ve Provek İlaç: Aktaş'ın ifadelerine dayanarak yapılan operasyonlar sonucu, Elif LPG ve Provek İlaç şirketlerinin de kendisine ait olduğu belirtilmiştir.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN ŞİRKETLERİNE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında kayyum atanmıştır. Soruşturma kapsamında, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle 16 şirkete kayyum atanmıştır.

Ayrıca, Aktaş'ın sahibi olduğu İçkale Taşımacılık şirketine 1 yıllık kesin mühlet verilmiş ve şirketin borcunun 2.3 milyar lira olduğu belirtilmiştir.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

Aziz İhsan Aktaş hakkında, özellikle Beşiktaş ve Esenyurt belediyeleri üzerinden yapılan usulsüzlük iddialarında adı geçmektedir. Kamu ihalelerinde yolsuzluk, imar izinleri karşılığında menfaat sağlanması ve seçim finansmanında usulsüzlükler gibi suçlamalarla gündeme gelmiştir.