Haberler

Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı

Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güzellik sektörünün duayen isimlerinden Ayşegül Alkan, Ayşegül Alkan Studio'da cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı. Sezonun güzellik ve bakım trendlerinin konuşulduğu davette, davetliler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Güzellik sektörünün duayen isimlerinden Ayşegül Alkan, Ayşegül Alkan Studio'da düzenlediği özel davette cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı.

Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı

Sezonun en güncel güzellik ve bakım trendlerinin konuşulduğu etkinlikte, davetliler hem keyifli vakit geçirdi hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı

Alkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, güzellik tutkunları için ilham verici bir deneyim oldu.

Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı

Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı

Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
title