Ayşegül Alkan, cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı

Güzellik sektörünün duayen isimlerinden Ayşegül Alkan, Ayşegül Alkan Studio'da düzenlediği özel davette cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı.

Sezonun en güncel güzellik ve bakım trendlerinin konuşulduğu etkinlikte, davetliler hem keyifli vakit geçirdi hem de unutulmaz anlar yaşadı.

Alkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, güzellik tutkunları için ilham verici bir deneyim oldu.