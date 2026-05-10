Eyüpsultan'da darp edilen taksici gasp edildi, hastanelik oldu: O anlar kamerada

Eyüpsultan'da taksici, aracına aldığı iki kişi tarafından önce darp edildi, ardından gasp edildi. Olay anları taksi kamerasına yansıdı. Taksici hastaneye kaldırıldı ve polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da taksici aracına aldığı 2 kişi tarafından önce darp edildi sonra da gasp edildi. Olay sonrası taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 8 Mayıs tarihinde saat 21: 30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksici Gökhan A.,'nın aracına 2 kişi bindi. Aracın arka koltuğunda olan kişi elindeki ipi taksicinin boğazına dolayarak tartışmaya başladı. Bir süre sonra araçtaki 2 kişi taksiciyi darp etmeye başladı. Şahıslar daha sonra taksiciyi gasp ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından taksici Gökhan A., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan taksici ile iki şüpheli arasındaki arbede anları taksinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce taksici ile el sıkışan şüphelilerin kısa bir süre sözlü münakaşaya girdiği ardından taksiciye saldırıp darp ettikleri anlar görülüyor. Uzun süre taksiciyi darp eden saldırganlar bir süre sonra taksinin kamerasını fark edip daha fazla görüntü alınmasın diye kamerayı engelledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
