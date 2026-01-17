Haberler

Tesadüfen bulundu! Metrelerce iniliyor, mağaranın içinden çıkıyor

Güncelleme:
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tesadüfen bulunan, ismini içerisindeki bir dikitin aslan görünümünden alan ve bölge halkı tarafından ‘Yaren’ olarak adlandırılan Aslanlı Mağarası, turizme kazandırılmayı beklerken, her geçen gün maceraperestlerin de rotasına girmeye devam ediyor.

  • Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası, içindeki aslan görünümündeki dikit nedeniyle bu adı almıştır.
  • Aslanlı Mağarası 110 metre uzunluğunda olup, 6 metrelik dik bir inişten sonra batıya doğru 26 derece eğimle inilmekte ve 40 metreden sonra genişlemektedir.
  • 2017 yılında Kirazlı Mahalle Muhtarlığı tarafından hazırlanan bir rapor, Aslanlı Mağarası'nın turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmuştur.

Antik kentler ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumunda bulunan Aydın, yer altında saklı güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

İSMİNİ İÇERİSİNDEKİ DİKİTTEN ALIYOR

Birçok yaban hayatını ve endemik bitkileri içinde barındıran Kuşadası ilçesi de doğal oluşum mağaralarıyla maceraperestlerin ilk adresi olurken, Kirazlı Mahallesi Yayla mevkiinde bulunan Aslanlı Mağarası da turizme kazandırılmayı bekliyor. İçerisindeki dikitlerden bir tanesinin aslan görünümünde olması sebebiyle bu ismi alan ve bölge halkı tarafından 'Yaren' adıyla tanınan 110 metre uzunluğundaki mağara, sarkıtlar, dikitler ve travertenler ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

MACERAPERSTLERİN ROTASI

Çok sayıda yarasaya da ev sahipliği yapan mağara, maceraperstlerin rotasında yer almaya devam ederken, Kuşadası'nın gizli kalmış güzelliği olarak nitelendirilen mağaranın yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılması bekleniyor.

METRELERCE AŞAĞI İNİLİYOR

6 metrelik dik bir inişten sonra kabaca batıya doğru 26 derece eğimle inilen mağara, 40 metreden sonra daha da genişler ve tabanı eğimli bir salon görünümünü alır. Dereboğazı mevkiinde araçtan inip, yarım saatlik bir yürüyüşün sonunda ulaşılan Aslanlı Mağarası, ziyaretçilerine de muhteşem fotoğraf kareleri sunuyor.

MAHALLE SAKİNLERİ TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYOR

Ayrıca 2017 yılında Kirazlı Mahalle Muhtarlığı'nın girişimleri ile bölgenin canlandırılması amacıyla hazırlanan rapor Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulurken, mahalle sakinleri de doğal hazinenin bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Turizm
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Murat:

Ne turizmi kim napsin mağarayı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

orda altın vardır kesin he

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

