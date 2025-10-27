Haberler

Asya Kasap kimdir? Çarpıntı dizisinin Biricik'i Asya Kasap kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Güncelleme:
Genç yaşına rağmen ekranlarda dikkat çeken Asya Kasap, televizyon dünyasında kısa sürede kendine sağlam bir yer edindi. Çarpıntı dizisinde Biricik karakterine hayat veren Kasap, doğal oyunculuk yeteneği ve sahnedeki güçlü duruşuyla izleyicinin ilgisini çekiyor. Peki, Asya Kasap kimdir? Çarpıntı dizisinin Biricik'i Asya Kasap kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ekranlarının genç ve yetenekli isimlerinden biri olan Asya Kasap, kısa sürede izleyicinin beğenisini kazandı. Çarpıntı dizisinde canlandırdığı Biricik rolüyle dikkat çeken Kasap, doğal ve etkileyici oyunculuğuyla öne çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ASYA KASAP KİMDİR?

Asya Kasap, genç yaşına rağmen Türk televizyon dünyasında kısa sürede dikkat çeken bir dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında başlayan Kasap, ilk olarak "Ege'nin Hamsisi" dizisinde İpek Parlak karakterini canlandırdı. Bu performansıyla izleyici tarafından tanınan Kasap, ardından birçok farklı projede rol alarak yeteneğini pekiştirdi.

"Sen Anlat Karadeniz", "Barbaroslar", "Adı Sevgi", "Ateş Kuşları" ve "Veda Mektubu" gibi dizilerde önemli karakterlere hayat vererek kariyerini istikrarlı bir şekilde ilerletti. Genç oyuncu, sahnedeki doğal oyunculuğu ve ekranlardaki duruşuyla dikkat çekiyor.

ASYA KASAP KAÇ YAŞINDA?

Asya Kasap, 29 Eylül 2001 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen kısa sürede önemli projelerde yer alması, onun yetenekli ve gelecek vaat eden bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

ASYA KASAP NERELİ?

Asya Kasap, İzmir doğumludur. Ege şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu, Türkiye televizyon sektöründe adını duyurmuş ve özellikle genç kuşağın takip ettiği yapımlarda önemli roller üstlenmiştir.

ASYA KASAP'IN KARİYERİ

Asya Kasap, oyunculuk kariyerine 2018 yılında "Ege'nin Hamsisi" dizisiyle başladı ve burada İpek Parlak karakterini canlandırdı. Sonrasında "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde Melek karakteriyle dikkat çekti. 2020 yılında "Saygı" dizisinde Cemre rolünü üstlendi. Ardından 2021'de "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde Adelina karakterini canlandırdı.

2022-2023 yıllarında "Adı Sevgi", "Ateş Kuşları" ve "Veda Mektubu" gibi dizilerde yer aldı. Genç oyuncu, doğal yeteneği ve ekranlardaki performansıyla geleceğin önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Güzeli Ajans bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

