Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024!

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. 17 Ekim gününe özel paylaşımda bulunmak isteyen kullanıcılar tarafından Astsubay günü mesajları araştırılmaktadır. Arama motorlarında Dünya Astsubaylar günü sözleri sorgulatılıyor. İşte, 17 Ekim Dünya Astsubay günü mesajları!

ASTSUBAYLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.

17 EKİM EN GÜZEL ASTSUBAYLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2024!

Astsubaylarımıza minnettarız. Ülkenin güvenliği için verdikleri özveri ve sadakat için teşekkür ederiz.

• Görevlerini layıkıyla yerine getiren astsubaylarımız, vatanseverliği simgeliyor. Sizlere selam olsun!

• Astsubaylarımız, ordumuzun güçlü omurgasıdır. Sizlere minnettarız ve Astsubaylar Gününüz kutlu olsun!

• Ordumuzun gururu, astsubaylarımıza teşekkür ederiz. Sizler olmadan güvenli bir ülke hayal bile edilemez.

• Astsubaylarımız, cesaretleri ve profesyonellikleri ile daima ilerideyiz. Astsubaylar Günü'nüz kutlu olsun!

• Astsubaylar, sadakatleri ve azimleri ile sadece ordumuzu değil, bütün milletimizi gururlandırıyor. Teşekkürler!

• Astsubaylık mesleği, fedakarlık ve cefakarlıkla özdeşleşmiştir. Astsubaylar Günü'nüz kutlu olsun!

• Astsubaylarımıza her gün minnettarız, ama bugün biraz daha fazla hatırlatmak istedik. Astsubaylar Günü kutlu olsun!

• Sizler, her zaman gözümüzün önündesiniz ve en yüksek saygıyı hak ediyorsunuz. Astsubaylar Günü'nüz kutlu olsun!

Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ki, senin kadar cesaretli, senin kadar şerefli bir asker. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

Herkes kendi için çalışır, biz ise vatan için.. Biz Türk Astsubaylarız!

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.