Astrolog Aysun Koç'tan 11 Eylül yeni ayı yorumu: Bu burçlar daha çok etkilenecek

Astrolog Aysun Koç, 11 Eylül saat 06.25'te Başak burcunun 18 derecesinde gerçekleşen yeni ayın etkilerine ilişkin Haberler.com'a özel değerlendirmelerde bulundu. Koç, Başak burcunun sağlık, çalışma hayatı ve evcil hayvanlarla bağlantılı olduğunu belirterek yeni ay döneminde emek verilen konularda harekete geçmenin önem kazanacağını söyledi.

Koç'a göre yeni ay, özellikle uzun süredir üzerinde çalışılan konularda sonuç alma ve "hasat zamanı" etkisi yaratabilir. İlişkilerde ise eşler veya ortaklar arasında yaşanan sorunların çözülmesi, karşılıklı uyumun güçlenmesi ve yeni fikirlerle kalıcı sonuçlara ulaşılması mümkün olabilir.

"DOLANDIRILMA RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ OLUN"

Yeni ayın zorlayıcı etkilerine de değinen Aysun Koç, özellikle maddi ve ticari konularda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Koç, bazı gerçek dışı ifadelerin veya yanıltıcı durumların aniden ortaya çıkabileceğini belirterek dolandırıcılık riskine karşı temkinli davranılması gerektiği uyarısında bulundu.

Beklenmedik ödemelerin de gündeme gelebileceğini ifade eden Koç, bu dönemde hayatına yeni insanlar girenlerin karşı tarafın niyetini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Astrolog Koç, uzun süredir emek verilen konularda maddi ve manevi karşılıkların alınabileceğini de belirtti. Yeni aydan en güçlü etkiyi Başak, Balık, İkizler ve Yay burçlarının ikinci 15 günlük döneminde doğanların alabileceğini söyleyen Koç, Boğa, Oğlak ve Başak burçlarının ise daha şanslı etkiler altında olduğunu ifade etti.

KOÇ: İŞ VE GÜNLÜK YAŞAMDA YENİ BAŞLANGIÇLAR

Koç ve yükselen Koçlar için çalışma hayatı ve günlük düzen ön plana çıkıyor. Aysun Koç'un yorumuna göre yeni bir işe başlamak, iş başvurusundan olumlu sonuç almak veya iş yerinde değişiklik yapmak mümkün olabilir. Sağlıklı yaşam, spor ve beslenmeyle ilgili yeni kararlar da gündeme gelebilir.

BOĞA: AŞK KAPIYI ÇALABİLİR

Boğa ve yükselen Boğalar için aşk, çocuklar ve hobiler ön plana çıkıyor. Bekar Boğaların hayatına yeni bir kişinin girebileceğini söyleyen Koç, çocuk sahibi olanların ise çocuklarıyla ilgili okul veya iş gibi yeni başlangıçlarla karşılaşabileceğini belirtti. Ancak Koç, yeni başlayan ilişkilerde karşı tarafın gerçek niyetinin sorgulanması gerektiğini de vurguladı.

İKİZLER: EV VE AİLE GÜNDEMDE

İkizler ve yükselen İkizler için ev, aile ve gayrimenkul konuları öne çıkıyor. Ev değişikliği, gayrimenkul alım-satımı veya evlilik yoluyla yeni bir yuva kurmak gündeme gelebilir. Koç, bu dönemde gelişmelerin hızlı yaşanabileceğini belirterek ani kararlar yerine daha dikkatli hareket edilmesini önerdi.

YENGEÇ: İLETİŞİM TRAFİĞİ HIZLANIYOR

Yengeç ve yükselen Yengeçlerin iletişim trafiğinin artabileceğini belirten Koç, özellikle sosyal medya projeleri için bu dönemin değerlendirilebileceğini söyledi. Kardeşler, kuzenler ve yakın çevreden sevindirici gelişmeler de gündeme gelebilir.

ASLAN: PARA VE KARİYERDE HAREKETLİLİK

Aslan ve yükselen Aslanlar için kazançlar ön plana çıkıyor. İşe başlama, gelir artışı, iş değişikliği veya terfi ihtimallerine işaret eden Koç, bu dönemin kişinin kendi değerini sorgulaması ve kendisiyle ilgili yeniliklere gitmesi açısından da önemli olduğunu söyledi.

BAŞAK: ARTIK HAREKETE GEÇİN

Yeni ayın kendi burcunda gerçekleşmesi nedeniyle Başak ve yükselen Başaklara özel bir çağrıda bulunan Aysun Koç, uzun süredir ertelenen projeler için harekete geçme zamanının geldiğini söyledi.

Koç, Başakların detaycılık ve mükemmeliyetçilik nedeniyle başlangıç yapmakta zorlanabildiğini belirterek bu iki haftalık süreçte sonuç alabilmek için ilk adımın mutlaka atılması gerektiğini ifade etti.

TERAZİ: GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA DÖNEMİ

Terazi ve yükselen Teraziler için daha içe dönük bir süreç öngören Koç, geçmişte yaşanan konuların yeniden değerlendirilmesinin söz konusu olabileceğini belirtti. Daha önce bilinmeyen bazı gerçeklerin ortaya çıkabileceğini ifade eden Koç, emek verilen konularda ise karşılık alınabileceğini söyledi.

AKREP: HAYALLER İÇİN DESTEK ZAMANI

Akrep ve yükselen Akreplerin hayallerini gerçekleştirmek için çevrelerinden destek alabileceğini söyleyen Koç, sosyal çevrenin önem kazanacağını belirtti. Dernek, vakıf veya yardım kuruluşlarında gönüllü çalışmalar da bu dönemin gündemleri arasında olabilir.

YAY: KARİYERDE ÖNEMLİ FIRSATLAR

Yay ve yükselen Yaylar için kariyer hedefleri öne çıkıyor. Uzun süredir emek verilen bir konuda terfi veya maaş artışı gibi gelişmeler yaşanabileceğini söyleyen Koç, kısa vadeli hedeflere yönelik adım atılması için de dönemin uygun olduğunu belirtti. Ancak ani ve gerçekçi olmayan kararlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

OĞLAK: EĞİTİM VE YURT DIŞI KONULARI ÖNE ÇIKIYOR

Oğlak ve yükselen Oğlaklar için eğitim, yurt dışı ve hukuki konular gündemde olacak. Aysun Koç, vize ve Green Card başvuruları gibi konularda olumlu gelişmeler yaşanabileceğini, hukuki süreçlerde de harekete geçmek için destekleyici bir dönem bulunduğunu ifade etti.

KOVA: KREDİ, MİRAS VE ÖDEMELERE DİKKAT

Kova ve yükselen Kovalar için kredi, miras ve ortak maddi kaynaklarla ilgili meseleler öne çıkıyor. Koç, çözüm bekleyen finansal konularda harekete geçilebileceğini belirtirken unutulan vergi borçları veya beklenmedik ödemelerin de gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

BALIK: EVLİLİK VE ORTAKLIK İÇİN YENİ DÖNEM

Balık ve yükselen Balıklar için evlilik ve ortaklık konularında yeni başlangıçların yaşanabileceğini belirten Koç, bekarların ciddi bir ilişkiye adım atabileceğini veya ileride evlenecekleri kişiyle tanışabileceklerini söyledi. İş ortaklığı planlayanların da önümüzdeki iki haftalık dönemi değerlendirebileceğini ifade etti.