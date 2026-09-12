İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor

Fenerbahçe'de Roma karşılaşmasının ardından başlayan İsmail Kartal krizi sona erdi. İstifasını açıklayan ancak daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle görevine devam etme kararı alan Kartal, Gaziantep FK maçı hazırlıklarında yeniden takımının başına geçti.

İSMAİL KARTAL ANTRENMANA ÇIKTI

Deneyimli teknik adam, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanı yönetti. Fenerbahçe de İsmail Kartal'ın takımın başında olduğu antrenmandan çok sayıda kare servis etti.

Sarı-lacivertli kulüp paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız devam ediyor."

LUKAKU İLE ÇAK YAPARKEN YÜZÜ GÜLDÜ

Antrenmandan gelen görüntülerde en dikkat çeken anlardan biri İsmail Kartal ile Romelu Lukaku arasında yaşandı. Deneyimli teknik adamın Lukaku ile çak yaptığı sırada gülümsediği an objektiflere yansıdı. Kartal'ın antrenman boyunca futbolcularıyla yakından ilgilendiği ve çalışmaları saha içinden takip ettiği görüldü.

KRİZİN ARDINDAN YENİDEN TAKIMIN BAŞINDA

Roma maçının ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal'ın kararı Fenerbahçe'de hareketli saatlere neden olmuştu. Başkan Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini açıklamış, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli teknik adam görevine devam etme kararı almıştı. Kartal'ın yeniden antrenmana çıkmasıyla Fenerbahçe, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını deneyimli teknik adam yönetiminde sürdürdü.

İşte antrenmandan kareler;