Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba
Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavililerin listesinin 3 isme kadar düştüğü belirtilirken; Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc'ın üzerinde durulduğu öne sürüldü.
- Trabzonspor'un teknik direktör aday listesi Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc'a indirgendi.
- Hüseyin Çimşir geçici olarak Trabzonspor'un takım başına geçti.
- Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak ve milli ara öncesi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Hüseyin Çimşir'in geçici olarak takımın başına geçtiği bordo-mavililerde yeni hoca için çalışmalar devam ediyor.
LİSTE 3 İSME DÜŞTÜ
Sözcü'de yer alan habere göre Trabzonspor'un gündemine çok sayıda teknik direktör gelirken, yapılan değerlendirmelerin ardından liste 3 isme kadar indi. Bordo-mavililerin üzerinde durduğu isimlerin Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc olduğu belirtildi.
3 DİKKAT ÇEKİCİ ADAY
Trabzonspor'un teknik direktör adayları şöyle:
- Ernesto Valverde
- Steven Gerrard
- Laurent Blanc
Bordo-mavili yönetimin teknik direktör konusunda kararını milli takım arasına kadar vermesinin beklendiği ifade edildi.
ÖNCE KONYASPOR, ARDINDAN GALATASARAY
Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, milli ara öncesindeki bir sonraki karşılaşmasında ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.