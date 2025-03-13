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Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu?

Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu?
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Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Aslıhan Malbora, özel hayatı hakkında çıkan haberlerin ardından dikkatleri üzerine topladı. Küçük yaşta sektöre adım atan ve etkileyici oyunculuğuyla kısa sürede büyük beğeni toplayan Aslıhan Malbora'nın meslektaşı Çağatay Ulusoy ile süren ilişkisi hız kesmeden devam ederken yaşamı ve kariyeri kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Aslıhan Malbora, özel hayatıyla ilgili çıkan haberlerle gündeme geldi. Küçük yaşlarda sektöre adım atan ve etkileyici performansıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Malbora, meslektaşı Çağatay Ulusoy ile devam eden ilişkisiyle de dikkat çekiyor. Başarılı oyuncunun hayatı ve kariyer yolculuğu merak konusu olurken, "Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, nereli?" ve "Nasıl ünlü oldu?" soruları da araştırılmaya başlandı.Peki, Aslıhan Malbora kimdir, aslen nereli? İşte, merak edilen detaylar...

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995'te Afyonkarahisar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 2012 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü ve Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu?Aslıhan Malbora kimdir

Üniversite yıllarında oyunculuk kariyerine yönelerek Akademi 35.5 Sanat Evi'nde temel oyunculuk, sahne ve hareket dersleri aldı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2017 yılında "Seven Ne Yapmaz" dizisindeki Zeynep rolüyle başladı. Ardından Kalbimin Sultanı (2018) dizisinde Saliha Sultan, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin karakterlerini canlandırdı. Başarılı oyunculuk performansı ve dikkat çeken projeleri sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu?Aslıhan Malbora nerelidir

ASLIHAN MALBORA NASIL ÜNLÜ OLDU?

Aslıhan Malbora, üniversite eğitimi sırasında oyunculuk dersleri almaya başladı ve bu alandaki yeteneğini geliştirerek sektöre adım attı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde temel oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, profesyonel kariyerine 2017 yılında "Seven Ne Yapmaz" dizisinde Zeynep karakteriyle başladı.

Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu?Aslıhan Malbora kaç yaşında

Gerçek çıkışını, 2019 yılında yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisindeki Ayda karakteriyle yakaladı. Oyunculuk yeteneği ve doğal performansıyla dikkat çeken Malbora, daha sonra "Üç Kuruş" (2021) dizisinde Leyla Çaka karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı.

Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu?Aslıhan Malbora dizileri

Televizyon projelerinin yanı sıra 2020 yapımı "Aile Hükûmeti" filminde de rol alarak sinema dünyasına adım attı. Başarılı oyunculuğu, sempatik tavırları ve farklı rollerin altından başarıyla kalkması, onu kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri haline getirdi.

Aslıhan Malbora kimdir, nerelidir? Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu?Aslıhan Malbora nasıl ünlü oldu

ASLIHAN MALBORA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

  • Seven Ne Yapmaz (2017) – Zeynep
  • Kalbimin Sultanı (2018) – Saliha Sultan
  • Ağlama Anne (2018-2019) – Zeynep Fırıncıoğlu
  • Her Yerde Sen (2019) – Ayda Akman
  • Gel Dese Aşk (2020) – Derin
  • Üç Kuruş (2021-2022) – Leyla Çaka
  • Zengin Kız (2023) – Zeynep
  • Etkileyici (2021) – Leyla (Gain platformunda yayınlandı.)
  • Terzi (2023) – Esvet / Cemre (Netflix dizisi)
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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