ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Sincan, Mamak 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

23 TEMMUZ ANKARA SU KESİNTİLERİ



Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 21:00:00

Detay: İÇME SUYU TERFİ MERKEZİ POMPA ARIZASI NEDENİ İLE İLERLEYEN SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ, YENİ BAĞLICA MAHALLESİ, ALSANCAK MAHALLESİ VE 30 AĞUSTOS MAHALLESİ ÜST KOTLARI

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 13:10:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 16:15:00

Detay: Dutluk mahallesi 1031 cadde içerisinde Q110 HDPE boruda oluşan arıza nedeniyle saat 16:00 a kadar su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Dutluk mahallesi 7.etap bloklar

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 13:35:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 21:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAT BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILMASINDAN KAYNAKLI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SİNCAN TAMAMI

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokak`ta Arızadan Dolayı Su Kesintisi Uygulanmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Cevat Köprücü Sokak

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 17:00:00

Detay: DUMLUPINAR MAHALLESİ KÜMEEVLERİNDE OLUŞAN 63 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: DUMLUPINAR MAHALLESİ GENELİ

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 17:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Şinasi Sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Pursaklar merkez mah bir kısmı

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 16:25:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 18:30:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Aydos Sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Pursaklar fatih mah bir kısmı

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 17:00:00

Detay: İÇME SUYU TERFİ MERKEZİ POMPA ARIZASI NEDENİ İLE İLERLEYEN SAATLERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SARAYCIK MAHALLESİ,PINARBAŞI MAHALLESİ,MALAZGİRT MAHALLESİ,TANDOĞAN MAHALLESİ,ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ,SELÇUKLU MAHALLESİ,OSMANLI MAHALLESİ

HAYMANA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 23:55:00

Detay: HAYMANA İLÇESİNİ BESLEYEN TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI TERFİ MERKEZİNDEKİ MOTOR ARIZASINDAN KAYNAKLI İLÇEMİZE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. MOTOR ARIZASI YAPILMASINDAN SONRA DEPOLARIN DOLMASININ AKABİNDE KADEMELİ OLARAK İLÇEMİZE SU VERİLECEKTİR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: SEYRAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLE, ÇALDAĞ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ, MEDRESE MAHALLESİ.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 16:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YENİMAHALLE İLÇESİ YUVA MAH. 5316 CADDE İÇERİSİNDE OLUŞAN VANA ARIZASI SEBEBİYLE PLANSIZ SU KENSİTİSİ YAPILMIŞTIR.SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: YUVA MAH 5316 CD VE CİVARI

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.07.2024 12:10:00

Tamir Tarihi: 24.07.2024 17:00:00

Detay: Hürriyet Mahallesi Ak Topraklık caddesi içerisinde doğalgaz altyapı çalışması esnasında ana boruya hasar verilmesinden kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Hürriyet Mah. (Ak Topraklık caddesi ve çevresi)