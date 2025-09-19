Aşk ve Gözyaşı CANLI izleme linki var mı?

Güney Kore'de büyük izlenme oranları yakalayan "Queen of Tears" dizisinden uyarlanan yapım, boşanma arifesinde olan Meyra ile Selim'in, aldıkları sürpriz bir haberle yeniden sorguladıkları aşk hikâyesine odaklanıyor. Sırf görünürde sürdürülen evlilikleri beklenmedik bir gelişmeyle farklı bir yön çizerken, ikili kendilerini duygusal ve zorlu bir yolculuğun içinde buluyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı canlı olarak izlenebiliyor mu?

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE

Bir zamanlar masal gibi başlayan Meyra ile Selim'in tutkulu aşkı, yıllar içinde yerini mesafeli bir birlikteliğe bırakmıştır. Artık aynı çatı altında yaşayan iki yabancı gibidirler. Tam her şeyin sona erdiği düşünülürken hayat, onlara bambaşka bir sınav sunar. Belki de bu beklenmedik gelişme, aşklarını kurtarmak için ikinci bir şanstır; bazı hikâyeler yeniden yazıldığında, eskisinden çok daha güzel olabilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Ülkenin en köklü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı geçmişine rağmen kendi başarı hikâyesini yazan avukat Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında kusursuz görünür. Ancak parıltılı görüntünün ardında, bastırılmış duygular ve birikmiş kırgınlıklar vardır. Günden güne büyüyen sessizlik, bir zamanlar tutkuyla bakan iki insanı birbirine yabancılaştırmıştır. Meyra sorunları görmezden gelirken, Selim artık dayanamayacağını hisseder ve her şeyi geride bırakmayı göze alır. Tam bu sırada gelen sarsıcı bir haber, ilişkilerindeki tüm dengeleri değiştirir. Bu gelişme, onları hem geçmişleriyle hem de birbirleriyle yüzleşmeye mecbur bırakacaktır.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi güçlü isimler yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI

Dizi, ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Yayın saatinde ATV üzerinden canlı olarak izlenebilir.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ



Barış Arduç / Selim Keskin

Aksel Grup'un hukuk baş müşaviridir. Sevgi dolu ve mütevazı bir ailede yetişmiştir Meyra ile büyük bir aşkla başlayan, dışarıdan bir peri masalını andıran evlilikleri, zaman içinde bir çıkmaza sürüklenmiştir. Kalbiyle aklı arasında sıkışan Selim'in öğrendiği acı bir gerçek, onu hiç hazır olmadığı bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir. Evliliği çatırdarken bu güçlükle yüzleşmek zorunda kalan Selim'i şimdi, aşkın ve sadakatin anlamını yeniden keşfedeceği bir yolculuk beklemektedir.

Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin

Türkiye'nin en büyük aile şirketlerinden biri olan Aksel Grup'un varisidir. Sert mizacı ve soğukkanlı duruşuyla çevresinde "Demir Leydi" olarak anılan Meyra disiplinli, sonuç odaklı, duygularını arka plana atan bir yapıya sahiptir. Koşulsuz sevgisi ile sarmalayıp ona güvenli bir liman olan Selim ile büyük bir aşkla başlayan evlilikleri, aynı evin içinde iki yabancı haline geldikleri sessiz bir savaş alanına dönüşmüştür. Talihsiz bir haber, Meyra için dönüm noktası olur. Şimdi aşka bir kez daha tutunmak ve yeniden başlamak için önünde çetin bir sınav vardır.

Şenay Gürler / Yeliz Aksel

Çetin ve Ahsen'in en küçük çocuğudur. Ailenin ele avuca sığmayan, başına buyruk, aykırılığı ile dikkat çeken üyesidir. Bir moda tasarımcısıdır, kendi deyimiyle bir sanatçıdır. Duygusal ilişkilerinde hep sınanmıştır; üç kez evlenmiş, hepsi de boşanma ile sonuçlanmıştır. En büyük sınavını, annesinin ölümünün sorumlusu olarak gördüğü Dilşah ile vermektedir. Kendisinden başka kimsenin Dilşah'ın gerçek yüzünü görmemesi Yeliz'i çıldırtmaktadır.

Senan Kara / Zuhal Aksel

Aziz'in eşi, Meyra ve Harun'un annesidir. Soğuk, mesafeli, asil, güzel bir kadındır. Ekonomik ve sosyal olarak güçlü bir dünyaya doğan Zuhal, ailesinin içinde bulunduğu zümrenin etkisiyle her zaman aristokrat bir ruhla hareket etmiştir. Aziz'le mutlu ve huzurlu bir aile hayatları vardır fakat geçmişte başlarına gelen bir felaket Zuhal'i daha keskin bir karaktere dönüştürmüş, özellikle Meyra ile olan ilişkisini zor ve mesafeli hale getirmiştir.

Feri Baycu Güler / Menekşe Keskin

Oğuz, Eda ve Selim'in annesidir. Zeki, çalışkan, üretken ve fedakâr bir kadındır. Emin'le aşk evliliği yapmış, mutlu bir hayat sürmüşlerdir. Sevgisini çocuklarından, evinin bahçesine ektiği sebze ve meyvelere kadar herkese cömertçe gösterir. Ailesine duyduğu sonsuz sevgi ve bağlılık, her bir ferdi bir arada tutmaya yetecek güçtedir. Ailede onun sözü geçer, her sorunu çözebileceği konusunda güven veren biridir.

Kubilay Tuncer / Aziz Aksel

Meyra ile Harun'un babası, Çetin'den sonra ailede en çok sözü geçen kişidir. Zuhal ile mutlu, saygıyı önceleyen bir evliliği vardır. Çocukluğu, şirketin henüz büyüme dönemine denk geldiği için ağzında altın kaşıkla doğmamıştır, bu durum onun sorumluluk sahibi bir insan olmasını sağlamıştır. O da babası gibi ailenin ve şirketin devamlılığı için uğraşmaktadır.

Öznur Serçeler / Sema Tunalı

Çetin'in yeğeni ile yaptığı evlilikle Aksellerin arasına dahil olmuş ancak eşini genç yaşta kaybetmiştir. AKS VADİ'de bir SPA merkezi işletmektedir. Çevresini genişletmeye çalışan, cemiyetin içinde kalmak için çaba gösteren, özellikle Zuhal ile yakınlığı sayesinde güç elde etmeye çalışan, hırslı biridir. Bu hırsı sebebiyle yanlış yollara sürüklenmesi kaçınılmazdır.

Mert Denizmen / Furkan Akçay

Selim'in en yakın arkadaşı, 30'lu yaşlarının ortalarında bir avukattır. Hayattan keyif almayı seven, eğlenceli ve rahat biridir. Kardeşi olmasa da Selim'i gönülden kardeş olarak seçmiş ve her zaman, her kararında, onun en büyük destekçisi olmuştur.

Aslı İnandık / Eda Keskin

Selim'in ablası. Sosyal yönü güçlü, konuşkan, neşeli ve deli dolu biridir. Hırslıdır; lafın nereye gittiğini hesaplamadan konuştuğundan patavatsız görünse de içinde kötülük yoktur. Meyra'nın onlara bir bina hediye etmesiyle hayallerine kavuşmuş ve kendi kuaförünü açmıştır ama şimdilerdeki en büyük arzusu; AKS VADİ'de büyük bir salon açmak ve cemiyetin içine girmektir.

Necat Bayar / Emin Keskin

Oğuz, Eda ve Selim'in babası, Menekşe'nin eşidir. Ailesini hayatının merkezine koyan geleneksel bir aile babasıdır. Çiftçi bir ailenin çocuğudur, hayatı doğduğu ve büyüdüğü köyün sınırlarından ibarettir. Tüm çocuklarına elinden geldiğince destek olmuş, onların iyiliği ve mutluluğu için maddi manevi fedakârlıktan kaçınmamıştır. Yumuşak huylu, iyi niyetli, sevecen ve görece saf biridir. Yaşadığı köyün muhtarı olmak en büyük hayalidir.

Lorin Merhart / Harun Aksel

Meyra'nın kardeşidir. Enerjik ve hayat dolu biridir. Ailesinin ciddi yapısına tezat, daha saf ve çocuksu bir enerjiye sahiptir. Çok âşık olarak evlendiği eşi Işıl ve sekiz aylık kızları Peri güvenli bölgesidir. El bebek gül bebek büyütülmüş, annesinin Meyra'ya göstermediği ilginin en büyük odağı olmuştur. En önemli hedefi ailesi, bilhassa dedesi tarafından dikkate alınmak, takdir görmektir ancak ondan her konuda önde olan Meyra ile boy ölçüşmekte zorlanır.

Afranur Karagöz / Işıl Aksel

Harun'un eşi; güzel, sessiz, uyumlu bir kadındır. Anlayışlı ve destekleyici bir eş, iyi bir anne ve Aksellere yakışan bir gelindir. Zaman zaman karşılaştığı Zuhal'in üstten tavırlarına, Harun'un hatalarına karşı sakin yaklaşır, daima sabreder.

Gürhan Altundaşar / Oğuz Keskin

Selim'in abisi. Boşanmış bir babadır, Mete isimli bir oğlu vardır. Köyde, Meyra'nın onlara hediye ettiği binada bir boks salonu işletmektedir. Yüksek enerjili, rahatına düşkün, içi dışı bir, dışa dönük bir karakterdir. En büyük arzusu, oğlunu hiçbir şeyden mahrum bırakmadan, ona daha iyi bir gelecek sunmaktır. Bu konuda kendince çıkış yolları arar, ne kısalıp ne uzayan hayatın içinde sıkışıp kalmak istemez.

Ali İpin / Çetin Aksel

Aksel ailesinin reisi, Edip, Aziz ve Yeliz'in babasıdır. İlk eşi Ahsen'i yıllar önce kaybetmiş ve kendinden yaşça küçük Dilşah ile uzun zamandır bir birlikteliği vardır. Hem ekonomik hem de hayat şartları açısından kolay olmayan bir geçmişten gelmesine rağmen ailesini varlıklı ve güçlü olduğu bugünlere başarıyla getirmiştir. Tam bir aile babasıdır, zaman zaman oldukça otoriter ve sert olsa da korkulan değil saygı duyulan biridir.

Sanem Çelik / Dilşah Yıldırım

Soğuk ve sakin görüntüsüyle güzel, zarif ve kendine has bir havası olan, Çetin'in yirmi yıllık sevgilisidir. Ahsen'in hasta bakıcılığını yaparak aileye girmiştir. Ailenin diğer üyeleri tarafından benimsenmese de, hatta Yeliz'in açıkça düşmanca tavırlarına maruz kalsa da, Çetin'e duyulan saygı nedeniyle aile içinde kabul görür. Uyumlu, sabırlı ve aynı zamanda dişil enerjisi yüksek bir insan olması, Çetin'i en etkileyen yönüdür ve böylece gerçek amacını saklayabilmektedir.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Şehir manzaraları ve tarihi mekânlar, hikâyeye görsel bir zenginlik katmaktadır.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKAYESİ GERÇEK Mİ, KURGU MU, UYARLAMA MI

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin yerli uyarlamasıdır. Boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları sürpriz bir haberle yeniden sınanan ilişkilerini konu alır. Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişmeyle tamamen farklı bir yöne savrulurken; ikili hem sancılı hem de duygu yüklü bir yolculuğa çıkar.