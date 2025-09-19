Aşk ve Gözyaşı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hande Erçel ile Barış Arduç'un yer aldığı diziden, ikilinin setten paylaştığı klaket pozu hayranları heyecanlandırdı. İstanbul'da start verilen çekimler, Eylül ayında atv ekranlarında yayınlanması planlanan yapım için merakı iyice artırdı. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU NE

Selim ve Meyra'nın peri masalını andıran yoğun aşkları zamanla yerini mesafeli ve soğuk bir ilişkiye bırakır. Aynı çatı altında yaşayan iki yabancıya dönüşen çift, ayrılığın eşiğine geldikleri anda hayatın onlar için farklı bir planı olduğunu fark eder. Belki de bu yeni gelişme, aşklarını yeniden inşa edebilmeleri için beklenmedik bir fırsattır. Çünkü bazı hikâyeler ikinci kez yazıldığında çok daha anlamlı ve güçlü olabilir.

AŞK VE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ülkenin en köklü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişten gelen başarılı avukat Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında kusursuz görünür. Ancak ihtişamlı hayatlarının ardında, bastırılmış kırgınlıklar ve konuşulmamış duygular birikmiştir. Gün geçtikçe büyüyen sessizlik, bir zamanlar birbirlerine tutkuyla bakan bu iki insanı adım adım uzaklaştırır. Meyra sorunları görmezden gelirken, Selim artık bu sessizliğe dayanamayacağını hisseder ve her şeyi geride bırakma pahasına da olsa bir çıkış yolu arar. Fakat tam o sırada gelen beklenmedik bir haber, yalnızca ilişkilerinin dengesini değil, tüm hayatlarını altüst edecektir. Bu gelişme, onları hem geçmişleriyle hem de birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye zorlar.

AŞK VE GÖZYAŞI OYUNCULARI KİMLER

Senaryosunu Dilara Pamuk'un yazdığı ve yönetmenliğini Engin Erden'in üstlendiği dizinin güçlü kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar, Ali İpin ve Sanem Çelik gibi deneyimli isimler yer alıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AŞK VE GÖZYAŞI KARAKTERLERİ

Barış Arduç / Selim Keskin

Aksel Grup'un hukuk baş müşaviridir. Sevgi dolu ve mütevazı bir ailede yetişmiştir Meyra ile büyük bir aşkla başlayan, dışarıdan bir peri masalını andıran evlilikleri, zaman içinde bir çıkmaza sürüklenmiştir. Kalbiyle aklı arasında sıkışan Selim'in öğrendiği acı bir gerçek, onu hiç hazır olmadığı bir yüzleşmenin eşiğine getirecektir. Evliliği çatırdarken bu güçlükle yüzleşmek zorunda kalan Selim'i şimdi, aşkın ve sadakatin anlamını yeniden keşfedeceği bir yolculuk beklemektedir.

Hande Erçel / Meyra Aksel Keskin

Türkiye'nin en büyük aile şirketlerinden biri olan Aksel Grup'un varisidir. Sert mizacı ve soğukkanlı duruşuyla çevresinde "Demir Leydi" olarak anılan Meyra disiplinli, sonuç odaklı, duygularını arka plana atan bir yapıya sahiptir. Koşulsuz sevgisi ile sarmalayıp ona güvenli bir liman olan Selim ile büyük bir aşkla başlayan evlilikleri, aynı evin içinde iki yabancı haline geldikleri sessiz bir savaş alanına dönüşmüştür. Talihsiz bir haber, Meyra için dönüm noktası olur. Şimdi aşka bir kez daha tutunmak ve yeniden başlamak için önünde çetin bir sınav vardır.

Şenay Gürler / Yeliz Aksel

Çetin ve Ahsen'in en küçük çocuğudur. Ailenin ele avuca sığmayan, başına buyruk, aykırılığı ile dikkat çeken üyesidir. Bir moda tasarımcısıdır, kendi deyimiyle bir sanatçıdır. Duygusal ilişkilerinde hep sınanmıştır; üç kez evlenmiş, hepsi de boşanma ile sonuçlanmıştır. En büyük sınavını, annesinin ölümünün sorumlusu olarak gördüğü Dilşah ile vermektedir. Kendisinden başka kimsenin Dilşah'ın gerçek yüzünü görmemesi Yeliz'i çıldırtmaktadır.

Senan Kara / Zuhal Aksel

Aziz'in eşi, Meyra ve Harun'un annesidir. Soğuk, mesafeli, asil, güzel bir kadındır. Ekonomik ve sosyal olarak güçlü bir dünyaya doğan Zuhal, ailesinin içinde bulunduğu zümrenin etkisiyle her zaman aristokrat bir ruhla hareket etmiştir. Aziz'le mutlu ve huzurlu bir aile hayatları vardır fakat geçmişte başlarına gelen bir felaket Zuhal'i daha keskin bir karaktere dönüştürmüş, özellikle Meyra ile olan ilişkisini zor ve mesafeli hale getirmiştir.

Feri Baycu Güler / Menekşe Keskin

Oğuz, Eda ve Selim'in annesidir. Zeki, çalışkan, üretken ve fedakâr bir kadındır. Emin'le aşk evliliği yapmış, mutlu bir hayat sürmüşlerdir. Sevgisini çocuklarından, evinin bahçesine ektiği sebze ve meyvelere kadar herkese cömertçe gösterir. Ailesine duyduğu sonsuz sevgi ve bağlılık, her bir ferdi bir arada tutmaya yetecek güçtedir. Ailede onun sözü geçer, her sorunu çözebileceği konusunda güven veren biridir.

Yasin

• Elif'in çocukluk arkadaşıdır.

• Uzun süredir Elif'e gizliden gizliye âşıktır.

• Elif'in Kenan'la ilişkisi yüzünden araları açılır ve zamanla düşmanına dönüşür.

Yardımcı Karakterler

• Zehra: Elif'in en yakın dostudur, ona her zaman destek olur.

• Murat: Kenan'ın çapkın ve sorumsuz kardeşidir.

• Nermin: Ailenin sırlarını bilen eski hizmetçidir, ilerleyen bölümlerde önemli gerçekleri ortaya çıkarır.

AŞK VE GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı ve etkileyici mekânlarında gerçekleştiriliyor. Şehir dokusunu öne çıkaran sahneler, hikâyeye ayrı bir atmosfer katıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI HİKAYESİ GERÇEK Mİ, UYARLAMA MI?

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore'de büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinden uyarlanmıştır. Yapım, boşanmanın eşiğine gelen Meyra ve Selim'in aldıkları bir haberle yeniden sınanan aşklarını konu alıyor. Göstermelik hâle gelen evlilikleri, beklenmedik bir gelişmeyle bambaşka bir yola girerken, ikili sancılı ama umut dolu bir yolculuğa çıkıyor.