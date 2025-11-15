Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

İstanbul Fatih'te midye, sucuk, kokoreç ve tavuk tantuni yedikten sonra oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmayı derinleştirdi.

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MİDYE, SUCUK, KOKOREÇ YEDİLER

İddiaya göre, aile 11 Kasım 10.08'de otelden ayrılarak, aynı gün saat 14.20 sıralarında Ortaköy'de seyyar midye tezgâhından midye yedi. Aile 20 dakika sonra isebaşka bir işletmede çorba içip, sucuk, kokoreç ve tavuk tantuni yedi. İşletmeden 15.17'de çıkan aile, 18.30'da başka bir işletmeden lokum alıp taksiyle dönerek 18.43'te tekrar otele giriş yaptı.

YÜKSEK ATEŞ VE KUSMA ŞİKATETİ İLE HASTANEYE KALDIRILDILAR

Rahatsızlanan aile 12 Kasım'da otelden saat 11.42'de çıkıp kusma şikâyeti ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Anne ve babaya burada tedavi uygulandı. Çocuklar ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edildi. Hastanede serum tedavisi uygulanarak taburcu edilen aile 15.40'ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadı. Aileden anne Çiğdem Böcek, 13 Kasım'da 02.20'de otel lobisinin merdivenlerinde 112 acil yardım hattını aradı. Ambulans 8 dakika sonra otele geldi ve aile 03.00'te hastaneye sevk edildi. Yüksek ateş ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Böcek çiftinin çocukları Kadir ve Masal, kurtarılamadı. Entübe edilen anne Çiğdem Böcek ise dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

BABA ENTÜBE EDİLMEDEN İFADE VERDİ

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Böcek Ailesi'nin Türkiye'ye iniş yaptıktan sonra saat saat nerede ne yedikleri tespit edildi. Polis ekipleri, Ortaköy'deki cami ve kumpirciler caddesindeki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Entübe edilmeden önce polise ifade veren Servet Böcek, midyeyi Ortaköy Cami yanındaki seyyar satıcıdan aldıklarını, sonra da kumpircilerin olduğu cadde üzerindeki bir işletmede kokoreç yediklerini anlattı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Anne ve iki çocuğun otopsi işlemi tamamlandı. Ölüm sebepleri hakkında kanaate varılamadığı öğrenildi. Otopside anne ve çocukların mide duvarında ülserli alanlar ve yaygın kanama dışında, ölüme neden olacak travmatik bulgu çıkmadı. Üçünden alınan mikrobiyolojik ve toksikolojik örneklerin analiziyle ölüm sebepleri kesinleşecek.

CİNAYET BÜROYA TALİMAT VERİLDİ

İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal soruşturma talimat verildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ailenin yemek yediği öne sürülen restoran mühürlenirken, yiyecek aldıkları belirlenen 3 işletmeye yönelik de işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'deki mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., Beyazıt'ta lokum satın alınan Fatih T. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Ailenin konakladığı otelin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.

"BAŞKALARININ CANI YANMASIN"

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından cenazeler Küçükçekmece Gasilhanesi'nde ailenin yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, çocukların tatil için İstanbul'a geldiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Çelik, "Bizim çocuklarımız 9 Kasım'da buraya geldiler, 1 haftalık tatil kullanacaklardı. Ondan sonra bizim yanımıza uğrayıp gideceklerdi. Burada 2 gün tatil yapıyorlar, ondan sonra zehirlenme olayı oluyor. Zehirlenmişler bir şekilde ama zehirlenmeden de önemlisi, biz hastaneden şikâyetçiyiz. Geliyor çocuklar, 'çok bir şeyiniz yok, yurt dışından geldiğiniz için hava değişikliğinden oluyor' diyorlar ve geri gönderiyorlar. Dilaltı ilacı veya seruma takıyorlar. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu hastaneyle ilgilenmesini istiyoruz, biz bu hastaneden şikâyetçiyiz. Dün torunlarımızın iki tanesinin cenazelerini yolladık, bugün de annelerini yolladık. Babalarının da şu an durumu çok kritik. Yemek yedikleri yerde zaten o adamın 11-12 tane suç dosyası varmış herkesin duyduğu gibi. Bu adam nasıl halka yemek veriyor, orası da bir muamma. Bunların soruşturulması gerekiyor, bizim ciğerimiz yandı, başkalarının yanmasın" dedi.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hayatını kaybeden Çiğdem Böcek'in ablası Tansu Özsoy "Hiçbir şeye bakılmadan hastaneden nasıl çıkarabiliyorlar? Bunların mide bulantısı var, nasıl kan tahlili olmaz? Nasıl mideleri yıkanmaz? O anda onların midesi yıkansaydı, bunlar bugün bu halde değildi. Bir ailenin perişan olmasına sebep oldular. Bu hastanenin araştırılmasını, peşine düşülmesini rica ediyorum yetkililerden, cumhurbaşkanımızdan. Bunların araştırılması, gerekli cezayı almaları lazım. Bu normal bir şey değil, 'bir şey yok' diyerek eve yollanılmaz. Bütün doktorlar bunun gıda zehirlenmesinin de ötesinde olduğunu ve bütün vücudu sardığını söylediler, çünkü onları vaktinde tedavi etmediler. İki çocuk, annesi, babası… İnsan hayatı bu memlekette bu kadar ucuz mu, bu kadar değersiz mi bu insanlar? Yetkililer bunların peşine düşsün. Gittiler, hiç kimse arkalarında durmayacak mı? Bu hastaneler takip edilsin. Nasıl gönderirler bu insanları? İki küçücük yavrunun, benim gencecik kardeşimin hesabını kim verecek bize? Bizim canımız yandı, kim verecek bunun hesabını? Yeğenlerim, kız kardeşim... Kaybettik hepsini. Kız kardeşimin eşi entübe, her an haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı.